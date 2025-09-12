د د س ۇ: جەر سىلكىنىسىنەن سوڭ 500 مىڭعا جۋىق اۋعاندىق مەديتسينالىق كومەككە ءزارۋ بولىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - ەلدىڭ شىعىسىندا بولعان ءزىلزالادان سوڭ 500 مىڭعا جۋىق اۋعانستان تۇرعىنى شۇعىل مەديتسينالىق كومەككە ءزارۋ بولىپ وتىر. بۇل تۋرالى دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنان ءمالىم بولدى.
دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ (د د س ۇ) مالىمدەۋىنشە، اۋعانستانداعى جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن 498000 نان استام ادام شۇعىل مەديتسينالىق كومەكتى قاجەت ەتەدى، ونىڭ ىشىندە 11600 دەن استامى - جۇكتى ايەلدەر. ولار سانيتارلىق جاعدايى ناشار، ادامعا لىق تولى ۋاقىتشا باسپانالاردا تۇرىپ جاتىر، بۇل ارينە، ولاردىڭ دەنساۋلىعىنا قاۋىپتى.
د د س ۇ ساراپشىلارىنىڭ ايتۋىنشا، تابيعي اپاتتان ايەلدەر مەن قىز بالالار ەرەكشە زارداپ شەككەن.
ۇيىم مالىمدەگەندەي، ولار مەديتسينالىق مەكەمەلەردە دە، ۋاقىتشا لاگەرلەردە دە نەگىزگى قىزمەتتەرگە قول جەتكىزۋدە ۇنەمى كەدەرگىلەرگە تاپ بولىپ جاتىر، سونىمەن قاتار، گەندەرلىك قاجەتتىلىكتەرگە بەيىمدەلگەن جاعدايلار مۇلدە جاسالماعان.
د د س ۇ باعالاۋىنشا، اۋرۋحانالارداعى جاراقات العانداردىڭ 35 پايىزىن ايەلدەر قۇرايدى.
31-تامىز كۇنى اۋعانستاننىڭ شىعىسىنداعى گيندۋكۋش تاۋىندا، اساداباد قالاسىنان وڭتۇستىك- باتىسقا قاراي 27 شاقىرىم جەردە 6,2 ماگنيتۋدالى جەر سىلكىنىسى تىركەلدى. جەراستى دۇمپۋلەرى ءبۇتىن اۋىلداردى قيراتقان.
وسىعان دەيىن اۋعانستانداعى جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 2200 دەن اسقانى تۋرالى جازدىق.