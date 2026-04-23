د د ۇ ەلىمىزگە دارىلىك زاتتاردىڭ اينالىمىن رەتتەۋ سالاسىن جەتىلدىرۋ بويىنشا 3-دەڭگەي بەرىلگەنىن راستادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ باس ديرەكتورى تەدروس ادحانوم گەبرەيەسۋسپەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا قازاقستان مەن دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى جاي-كۇيى جانە پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
مەملەكەت باسشىسى ۇيىممەن ىقپالداستىقتىڭ جاڭا ءارى ساپالى دەڭگەيگە كوتەرىلگەنىنە توقتالىپ، سونداي-اق ەلىمىزدىڭ جاھاندىق باستامالارىنا ۇدايى قولداۋ كورسەتىپ كەلە جاتقانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
كەزدەسۋدە كليمات پەن دەنساۋلىق ساقتاۋ باعىتىندا بىرلەسكەن زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ، سيفرلىق ترانسفورماتسياعا ارنالعان باستامالاردى ىلگەرىلەتۋ جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنا جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى.
تەدروس ادحانوم گەبرەيەسۋس قاسىم-جومارت توقايەۆقا وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتكە قاتىسۋعا شاقىرعانى ءۇشىن العىس ايتتى.
د د ۇ باسشىسى قازاقستاندا جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋ ارقىلى ساياسي رەفورمالار مەن ەكونوميكالىق ورلەۋدىڭ تابىستى ىسكە اسىرىلىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇيىم قازاقستاننىڭ وڭىرلىك جانە جاھاندىق دەڭگەيدە ەكولوگيا مەن سۋ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان كۇش-جىگەرىن قولدايدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا باس ديرەكتور مەملەكەت باسشىسىنا ۇيىمنىڭ ەلىمىزگە دارىلىك زاتتاردىڭ اينالىمىن رەتتەۋ سالاسىن جەتىلدىرۋ بويىنشا 3- دەڭگەي بەرىلگەنىن راستايتىن حاتتى تابىستادى. بۇل ۇلتتىق باقىلاۋ جۇيەسىنىڭ سەنىمدىلىگىن كورسەتەدى.
قازاقستان مۇنداي دارەجەگە ت م د ەلدەرى اراسىندا ءبىرىنشى، ال ەۋروپا ايماعىندا ءتورتىنشى بولىپ قول جەتكىزگەن.
ايتا كەتەيىك، استانادا د د ۇ قولداۋىمەن بالالار ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ۇندەۋ قابىلداندى.