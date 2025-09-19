ءزىمبىر شايىن ءىشۋ - تۇماۋدى جەڭۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جولى
ءزىمبىر - الەم حالىقتارىنىڭ اس مازىرىندە دە، حالىق مەديتسيناسىندا دا كەڭىنەن قولدانىلاتىن وسىمدىك. ونىڭ قۇرامىنداعى بيولوگيالىق بەلسەندى زاتتار مەن دارۋمەندەر ادام اعزاسىن ءارتۇرلى اۋرۋلاردان قورعاۋعا كومەكتەسەدى. اسىرەسە، تۇماۋ مەن سۋىق تيۋ كەزىندە ءزىمبىردىڭ تيىمدىلىگى عىلىمي تۇرعىدا دالەلدەنگەن، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
يممۋنيتەتتى نىعايتادى
ءزىمبىردىڭ قۇرامىندا گينگەرول اتتى نەگىزگى بەلسەندى قوسىلىس بار. ول انتيوكسيدانتتىق جانە قابىنۋعا قارسى قاسيەتتەرگە يە. كلينيكالىق زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، گينگەرول اعزانىڭ يممۋندىق جۇيەسىن بەلسەندىرەدى جانە ۆيرۋستارعا قارسى قورعانىشتى كۇشەيتەدى.
قابىنۋدى باسادى جانە ۆيرۋستارعا قارسى اسەر ەتەدى
عالىمدار ءزىمبىر سىعىندىسىنىڭ تىنىس جولدارىنداعى قابىنۋدى ازايتىپ، ۆيرۋستاردىڭ كوبەيۋىن تەجەيتىنىن انىقتاعان. سوندىقتان ول تۇماۋ مەن جرۆي بەلگىلەرىن جەڭىلدەتۋگە كومەكتەسەدى.
جوتەل مەن تاماق اۋرۋىن جەڭىلدەتەدى
ءزىمبىر شايى نەمەسە جىلى سۋسىنعا قوسىلعان ءزىمبىر جوتەلدى ازايتىپ، تاماقتىڭ اۋىرعانىن باسادى. ونىڭ قۇرامىنداعى ەفير مايلارى قاقىرىقتىڭ ءبولىنۋىن جەڭىلدەتىپ، تىنىس الۋدى جاقسارتادى.
دەنە قىزۋىن تومەندەتۋگە كومەكتەسەدى
ءزىمبىر اعزانى جىلىتىپ، قان اينالىمىن جاقسارتادى. سول سەبەپتى ول سۋىق تيۋ كەزىندە دەنە قىزۋىن بىرتىندەپ تۇسىرۋگە سەپتىگىن تيگىزەدى.
اسقازان-ىشەك جولىن قولدايدى
تۇماۋ كەزىندە ءجيى كەزدەسەتىن جۇرەك اينۋ مەن اسقازان جايسىزدىعىن دا ءزىمبىر جەڭىلدەتەدى. بۇل ونىڭ اس قورىتۋ فەرمەنتتەرىن بەلسەندىرۋ قاسيەتىنە بايلانىستى.
قالاي قولدانۋعا بولادى؟
جاڭا پىسكەن ءزىمبىردى قايناتىپ، ء زىمبىر ءشايىن ىشۋ - تۇماۋ كەزىندە ەڭ قاراپايىم ءارى ءتيىمدى ءتاسىل.
بال مەن ليمون قوسىپ تۇتىنۋ يممۋنيتەتتى كۇشەيتىپ، تەزىرەك ساۋىعۋعا كومەكتەسەدى.
تاماق اۋىرعاندا جىلى ءزىمبىرلى سۋسىن ىشسە، قابىنۋدى ازايتادى.
عىلىمي دەرەكتەر
Nutrients ،Phytotherapy Research سياقتى عىلىمي جۋرنالداردا جاريالانعان زەرتتەۋلەر ءزىمبىردىڭ يممۋندىق جاۋاپتى جاقسارتاتىنىن جانە تىنىس جولدارىنىڭ ينفەكسيالارىنا قارسى تيىمدىلىگىن راستايدى.
ءزىمبىر - تۇماۋ مەن سۋىق تيۋگە قارسى ءدارىنىڭ ورنىن الماستىرمايدى، ءبىراق اعزانىڭ قورعانىش قابىلەتىن كۇشەيتىپ، ساۋىعۋ پروتسەسىن جىلدامداتاتىن تابيعي كومەكشى بولا الادى.