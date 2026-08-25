ءزىلزالا كەزىندە قيراعان ءۇيدىڭ شىعىنىن كىم وتەيدى
استانا. KAZINFORM - توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا جەر سىلكىنىسى سالدارىنان قيراعان عيماراتتار ءۇشىن وتەماقى تولەۋگە كىم جاۋاپتى ەكەنى جونىندە مالىمەت بەردى.
- بۇگىندە قازاقستاندا نۇقساندى وتەۋ ءتارتىبى «ازاماتتىق قورعاۋ تۋرالى» زاڭنىڭ 58-بابىمەن جانە ت ج م- نىڭ 2026-جىلعى 31-ناۋرىزداعى 143-بۇيرىعىمەن (2026-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلدى) بەكىتىلگەن زياندى (زالالدى) وتەۋ قاعيدالارىمەن رەتتەلەدى. «ازاماتتىق قورعاۋ تۋرالى» زاڭنىڭ 58-بابىنا سايكەس، تابيعي سيپاتتاعى توتەنشە جاعدايلار سالدارىنان زارداپ شەككەندەرگە كەلتىرىلگەن زالال ۋاكىلەتتى ورگان ايقىندايتىن تارتىپپەن وتەلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، الدىمەن، شىعىننىڭ مولشەرىن انىقتاۋ ءۇشىن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگان ارنايى كوميسسيا قۇرادى. تۇرعىن ءۇي زاقىمدانعان جاعدايدا تەحنيكالىق تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، كەلتىرىلگەن نۇقسان باعالانادى. زاڭنامادا بەلگىلەنگەن شەكتەۋلەر دە ەسكەرىلەدى. وسىنداي ءىس-شارالاردان سوڭ، وتەماقى كولەمى بەلگىلەنەدى.
مۇلىك ساقتاندىرىلعان بولسا، وتەماقىنى ساقتاندىرۋ ۇيىمى قامتاماسىز ەتەدى. ال زاڭسىز سالىنعان نىساندار مەن جىلجىمايتىن مۇلىككە جاتپايتىن ۋاقىتشا قۇرىلىستار ءۇشىن وتەماقى تولەنبەيدى. سوندىقتان ءۇيدى رۇقسات ەتىلگەن جەرگە، زاڭدى جولمەن سالۋ جانە ساقتاندىرۋ ماڭىزدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ءاربىر ازامات ءوز ءومىرىن، مۇلكىن نەمەسە جىلجىمايتىن مۇلكىن كەز كەلگەن ساقتاندىرۋ كومپانياسىندا ەرىكتى تۇردە ساقتاندىرۋعا قۇقىلى. سونداي-اق، 2026-جىلى مەملەكەت باسشىسى «ساقتاندىرۋ قىزمەتى تۋرالى» زاڭ جوباسىن ازىرلەۋدى تاپسىردى، وندا دۇلەي ءزىلزالالاردان تۇرعىن ءۇيدى مىندەتتى ساقتاندىرۋ نورمالارى جەكە بلوك رەتىندە كوزدەلەدى. اتالعان زاڭ جوباسىن قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى ازىرلەپ جاتىر. وندا تۇرعىن ۇيلەردى جەر سىلكىنىسىنەن، ورمان ورتتەرىنەن، سۋ تاسقىنى مەن سۋ باسۋدان مىندەتتى ساقتاندىرۋ قاراستىرىلادى، - دەپ مالىمدەدى ت ج م.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن عيماراتتىڭ سەيسميكالىق توزىمدىلىگىن قالاي بىلۋگە بولاتىنىن جازعانبىز.