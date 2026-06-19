ءۇيىنىڭ اۋلاسىندا بولعان: سەمەيدە جوعالعان ەكى جاس ءوسپىرىم امان-ەسەن تابىلدى
استانا. KAZINFORM - قازىر جاسوسپىرىمدەر اتا-انالارىنا امان-ساۋ تابىستالدى.
سەمەي قالاسىندا جوعالىپ كەتكەن 14 جاستاعى راقىمجان ۇكىرتايەۆ پەن 8 جاستاعى ءاليحان قايراتوۆ امان-ەسەن تابىلدى. بۇل تۋرالى ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگى مالىمدەدى.
ەكى بالانىڭ اتا-اناسى 18-ماۋسىم كۇنى تۇنگى ساعات 01:00 شاماسىندا «102» ارناسىنا حابارلاسىپ، كومەك سۇراعان. ولاردىڭ ايتۋىنشا، كامەلەتكە تولماعاندار بالالار سوڭعى رەت 17-ماۋسىم كەشكى ساعات 20:00 شاماسىندا سەمەيدەگى «شىعىس» كەنتىنىڭ ويىن الاڭىندا بايقالعان.
دابىل تۇسكەننەن كەيىن سەمەي قالالىق پوليتسيا باسقارماسىنىڭ بۇكىل گارنيزونى اياعىنان تىك تۇردى. ىزدەۋ شارالارىنا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى، توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتىنىڭ ماماندارى، كەزەكشىلىكتەگى پاترۋلدىك پوليتسيا باتالونىنىڭ بارلىق ەكيپاجدارى جۇمىلدىرىلدى. سونىمەن قاتار اسپاننان باقىلاۋ ءۇشىن ەكى ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتى پايدالانىلدى.
ءتارتىپ ساقشىلارى ءتۇنى بويى اۋلالاردى، ويىن الاڭدارىن، قاراۋسىز قالعان عيماراتتار مەن بوس جەرلەردى ءتىنتىپ شىقتى. تاڭعى ساعات 09:10 شاماسىندا جەرگىلىكتى تۇرعىنداردىڭ ءبىرى بالالاردى ءوز ءۇيىنىڭ اۋلاسىنان بايقاپ قالعان. ايەل ادام بۇل تۋرالى دەرەۋ پوليتسياعا حابارلاعان.
قازىر جاسوسپىرىمدەر اتا-انالارىنا امان-ساۋ تابىستالدى. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ولارمەن جانە زاڭدى وكىلدەرىمەن پروفيلاكتيكالىق ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
بالالاردى تاربيەلەۋ جانە ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ مىندەتتەرىن تيىسىنشە ورىنداماعانى ءۇشىن اتا-انالار جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى. جينالعان ماتەريالدار كامەلەتكە تولماعانداردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جونىندەگى كوميسسيانىڭ وتىرىسىندا قارالاتىن بولادى.