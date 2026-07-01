ءمينيستر مىنگەن ۇشاق رەسەي شەكاراسى ماڭىندا سيگنالىنان ايىرىلدى
استانا. KAZINFORM – ۇلى بريتانيا قورعانىس ءمينيسترى دجون حيلي وتىرعان كورولدىك اۋە كۇشتەرىنىڭ ۇشاعى رەسەي شەكاراسىنا جاقىن ماڭدا GPS سيگنالىن جوعالتقان.
وسىعان بايلانىستى ەكيپاج ءۇش ساعاتقا سوزىلعان ۇشۋ كەزىندە بالاما ناۆيگاتسيالىق جۇيەنى پايدالانۋعا ءماجبۇر بولدى، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
بريتاندىق Press Association اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، وقيعا دجون حيلي ەستونياداعى بريتان اسكەريلەرىمەن كەزدەسۋدەن كەيىن ەلگە قايتىپ بارا جاتقان كەزدە بولعان. بۇل تۋرالى العاشقىلاردىڭ ءبىرى بولىپ The Times باسىلىمى حابارلادى.
اقپاراتقا سايكەس، ۇشاقتىڭ GPS سيگنالى رەسەي شەكاراسىنا جاقىن جەردە بۇعاتتالعان بولۋى مۇمكىن. بريتاندىق ب ا ق بۇل جاعدايدىڭ ارتىندا رەسەي تۇرۋى ىقتيمال ەكەنىن جازدى. الايدا رەسەي تاراپى بۇل مالىمەتكە قاتىستى ازىرگە رەسمي تۇسىنىكتەمە بەرگەن جوق.
حابارلانعانداي، GPS جۇيەسى ۇشۋ بارىسىندا قولجەتىمسىز بولعان. سوندىقتان ۇشقىشتار باسقا ناۆيگاتسيالىق قۇرالدارعا سۇيەنگەن. دەگەنمەن بريتانيا قورعانىس ءمينيسترى مىنگەن ۇشاقتىڭ ادەيى نىساناعا الىنعان-الىنباعانى بەلگىسىز.
The Times دەرەگىنشە، ۇشاقتىڭ باعىتى اۋە كەمەلەرىن باقىلاۋعا ارنالعان سايتتاردا كورىنىپ تۇرعان. بورتتا مينيستردەن بولەك فوتوگرافتار مەن جۋرناليست تە بولعان.
جولاۋشىلارعا Dassault Falcon 900LX ۇشاعىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە ەشقانداي قاتەر تونبەگەنى ايتىلعان. ۇلى بريتانيا قورعانىس مينيسترلىگىندەگى اتى-ءجونىن اتاماعان دەرەككوز بۇل وقيعانى «رەسەي تاراپىنان جاسالعان ابايسىز ارالاسۋ» دەپ باعالاعان.
ونىڭ ايتۋىنشا، بريتاندىق اۋە كۇشتەرى مۇنداي جاعدايلارعا قارسى ارەكەت ەتۋگە دايىن.