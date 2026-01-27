ءيىسشىل يتتەردىڭ قامقورشىسى كىم
اتىراۋ. KAZINFORM - اتىراۋ وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ كينولوگيالىق قىزمەت ورتالىعىندا 17 قىزمەتتىك-ىزدەستىرۋ ءيتى بار. ولاردىڭ قاتارىندا بەلگيالىق، نەمىس جانە شىعىس ەۋروپالىق وۆچاركالار، سونداي-اق لابرادور مەن سپانيەل تۇقىمدارى كەزدەسەدى.
ءار ءيتتىڭ ءوز باعىتى مەن ماماندانۋى بار. مىسالى، ءبىرى جارىلعىش زاتتاردى انىقتاۋعا ۇيرەتىلسە، ەندى ءبىرى ءىز كەسۋ، جوعالعان ادامداردى تابۋ نەمەسە قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋ شارالارىنا قاتىسادى. ءيىسشىل يتتەر پوليتسەيلەرمەن ءبىر ساپتا جۇمىس ىستەپ، ارنايى وپەراتسيالار مەن قاۋىپتى جاعدايلاردا الدىڭعى شەپتە جۇرەدى.
وسىنداي جاۋاپتى قىزمەتتى اتقاراتىن يتتەردىڭ دەنساۋلىعى مەن قىزمەتكە دايىندىعى - ورتالىقتاعى ماڭىزدى مىندەتتەردىڭ ءبىرى. بۇل ءىستىڭ باسى قاسىندا ۆەتەرينارلىق فەلدشەر تاتيانا دەمياشيەۆا جۇرەدى.
تاتيانا دەمياشيەۆا ىشكى ىستەر ورگاندارىندا 2001 -جىلدان بەرى ەڭبەك ەتىپ كەلەدى. ۆولگوگراد اۋىل شارۋاشىلىعى اكادەمياسىندا جوعارى ءبىلىم العان مامان بۇل سالاعا بىردەن كەلمەگەن. ءارتۇرلى باعىتتى بايقاپ كورىپ، جانۋارلارعا كومەكتەسۋ - ونىڭ جۇرەك قالاۋى ەكەنىن تۇسىنەدى. العاشىندا جەكە ۆەتەرينارلىق تاجىريبەمەن اينالىسىپ، مال دارىگەرى بولىپ جۇمىس ىستەگەن. كەيىن كينولوگيالىق قىزمەتتىڭ بۇرىنعى باسشىسىنىڭ شاقىرۋىمەن پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ كينولوگيالىق ورتالىعىنا قىزمەتكە ورنالاسادى.
بۇگىندە ونىڭ كۇندەلىكتى جۇمىسى ناقتى تارتىپكە نەگىزدەلگەن. قىزمەتتىك يتتەردىڭ جالپى جاعدايىن باقىلاۋ، دەنە قىزۋىن ولشەۋ، تابەتى مەن مىنەز-قۇلقىنا نازار اۋدارۋ، پروفيلاكتيكالىق شارالار جۇرگىزۋ - ءبارى ۆەتەرينارلىق باقىلاۋدا. ۆاكتسيناتسيا، پارازيتتەرگە قارسى وڭدەۋ، دارۋمەندەر مەن مينەرالدىق قوسپالار بەرۋ، جۋىندىرۋ جۇمىستارى ارنايى قۇجاتتاردا تىركەلەدى.
- ولار سويلەي المايدى، ءبىراق ءبارىن سەزەدى. قيمىلىنان، كوزقاراسىنان-اق مازاسىزدىقتى اڭعارۋعا بولادى. ءبىز ءبىر-ءبىرىمىزدى ءسوزسىز تۇسىنەمىز، - دەيدى تاتيانا دەمياشيەۆا.
كينولوگيالىق قىزمەتتە جۇمىس ۋاقىتى ناقتى كەستەمەن شەكتەلمەيدى. پاندەميا كەزىندە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى قىزمەتتىك يتتەرىمەن بىرگە بلوكبەكەتتەردە تاۋلىك بويى كەزەكشىلىك اتقارعان. سول ۋاقىتتا ۆەتەرينارلىق فەلدشەر بارلىق بەكەتتى ارالاپ، يتتەردىڭ جاعدايىن باقىلاپ، اۋا رايىنىڭ قولايسىز كەزىندە ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن جايلىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە اتسالىسقان.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، ەڭ كۇردەلى كەزەڭ - جاس يتتەردىڭ ورتالىققا بەيىمدەلۋى جانە قىزمەتتىك يتتەردى زەينەتكە شىعارىپ سالۋ ءساتى. ادەتتە ولار 7-8 جاسقا كەلگەندە ەسەپتەن شىعارىلادى. قاۋىپ-قاتەرمەن قاتار جۇرەتىن بۇل قىزمەتتە ءار كەزەكشىلىك ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەيدى.
ء- ار ساپارعا شىققاندا الاڭدايسىڭ. سەبەبى ولار ءبىرىنشى بولىپ قاۋىپتى ايماققا كىرەدى. يتتەر - كينولوگيالىق ورتالىقتىڭ ەڭ باستى قىزمەتكەرلەرى، - دەيدى كەيىپكەرىمىز تاتيانا دەمياشيەۆا.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر اتىراۋ وبلىسىندا قىزمەتتىك يتتەردىڭ قاتىسۋىمەن 120 قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىق اشىلدى.
وسىعان دەيىن اباي وبلىسىندا قىزمەتتىك يتتەردىڭ كومەگىمەن 28 قىلمىس اشىلعانى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.
اۆتور
نۇربيبى تەمىرتاسوۆا