ءدىني قىزمەت سالاسىنداعى زاڭنامانى بۇزعانى ءۇشىن بيىل قانشا ازامات جاۋاپقا تارتىلدى
استانا. KAZINFORM – ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ ءدىن ىستەرى كوميتەتى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا ءدىني قىزمەت سالاسىنداعى قۇقىق بۇزۋشىلىق فاكتىلەرى جونىندە مالىمدەدى.
ۆەدومستۆو مالىمدەۋىنشە، ءدىني قىزمەت سالاسىنداعى زاڭنامانى بۇزۋ، ونىڭ ىشىندە اكىمشىلىك جازا قولدانىلعاننان كەيىن ءبىر جىل ىشىندە قايتادان جاسالعان ارەكەتتەر ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىندە قاراستىرىلعان.
اتاپ ايتقاندا، 453-بابىندا («ماسس- مەديا ءونىمىن، سول سياقتى وزگە دە ءونىمدى قر اۋماعىندا دايىنداۋ، باسىپ شىعارۋ، ساقتاۋ، اكەلۋ، تاسىمالداۋ، تاراتۋ» )، 489-بابىندا («ق ر قوعامدىق بىرلەستىكتەر تۋرالى زاڭناماسىن بۇزۋ، سونداي-اق ق ر زاڭناماسىندا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن تىركەلمەگەن قوعامدىق، ءدىني بىرلەستىكتەردىڭ قىزمەتىنە باسشىلىق جاساۋ، قاتىسۋ، ولاردىڭ قىزمەتىن قارجىلاندىرۋ») جانە 490-بابىندا («ق ر ءدىني قىزمەت جانە ءدىني بىرلەستىكتەر تۋرالى زاڭناماسىن بۇزۋ») ايقىن كورسەتىلگەن.
- 2026 -جىلى I جارتىجىلدىق قورىتىندىسى بويىنشا ءدىني قىزمەت سالاسىندا 147 اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق فاكتىسى انىقتالعان. ونىڭ ىشىندە ىشكى ىستەر ورگاندارى جانە وڭىرلىك ءدىن ىستەرى باسقارمالارى كودەكستىڭ 453-بابى بويىنشا 47، 489-بابى بويىنشا 10 جانە 490-بابىن بۇزۋ بويىنشا 90 فاكتىنى انىقتادى، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.