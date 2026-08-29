KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ءدىني قىزمەت سالاسىنداعى زاڭنامانى بۇزعانى ءۇشىن بيىل قانشا ازامات جاۋاپقا تارتىلدى

    استانا. KAZINFORM – ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ ءدىن ىستەرى كوميتەتى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا ءدىني قىزمەت سالاسىنداعى قۇقىق بۇزۋشىلىق فاكتىلەرى جونىندە مالىمدەدى.

    д
    كوللاج: Kazinform

    ۆەدومستۆو مالىمدەۋىنشە، ءدىني قىزمەت سالاسىنداعى زاڭنامانى بۇزۋ، ونىڭ ىشىندە اكىمشىلىك جازا قولدانىلعاننان كەيىن ءبىر جىل ىشىندە قايتادان جاسالعان ارەكەتتەر ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىندە قاراستىرىلعان.

    اتاپ ايتقاندا، 453-بابىندا («ماسس- مەديا ءونىمىن، سول سياقتى وزگە دە ءونىمدى قر اۋماعىندا دايىنداۋ، باسىپ شىعارۋ، ساقتاۋ، اكەلۋ، تاسىمالداۋ، تاراتۋ» )، 489-بابىندا («ق ر قوعامدىق بىرلەستىكتەر تۋرالى زاڭناماسىن بۇزۋ، سونداي-اق ق ر زاڭناماسىندا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن تىركەلمەگەن قوعامدىق، ءدىني بىرلەستىكتەردىڭ قىزمەتىنە باسشىلىق جاساۋ، قاتىسۋ، ولاردىڭ قىزمەتىن قارجىلاندىرۋ») جانە 490-بابىندا («ق ر ءدىني قىزمەت جانە ءدىني بىرلەستىكتەر تۋرالى زاڭناماسىن بۇزۋ») ايقىن كورسەتىلگەن.

    - 2026 -جىلى I جارتىجىلدىق قورىتىندىسى بويىنشا ءدىني قىزمەت سالاسىندا 147 اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق فاكتىسى انىقتالعان. ونىڭ ىشىندە ىشكى ىستەر ورگاندارى جانە وڭىرلىك ءدىن ىستەرى باسقارمالارى كودەكستىڭ 453-بابى بويىنشا 47، 489-بابى بويىنشا 10 جانە 490-بابىن بۇزۋ بويىنشا 90 فاكتىنى انىقتادى، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور