ءدىني-ەكسترەميستىك يدەيالاردى جامىلعان 22 قىلمىستىق توپ قۇرىقتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جىل باسىنان بەرى ءدىني-ەكسترەميستىك يدەيالاردى جامىلعان 22 قىلمىستىق توپتىڭ قىزمەتى توقتاتىلىپ، ولاردىڭ قۇرامىنداعى 64 ادام ۇستالدى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، مۇنداي توپتاردىڭ مۇشەلەرى بوپسالاۋ، الاياقتىق، توناۋ، براكونەرلىك جانە ەسىرتكى وتكىزۋ قىلمىستارىمەن اينالىسقان. سونداي-اق قىلمىستىق ارەكەتتەر جاساۋ ءۇشىن اتىس قارۋىن ساقتاعان.
قىلمىستىق توپتار الماتى قالاسىندا، اقتوبە، اتىراۋ، جامبىل، ماڭعىستاۋ جانە باتىس قازاقستان وبلىستارىندا جانە ەلىمىزدىڭ باسقا دا وڭىرلەرىندە ارەكەت ەتكەن.
ماسەلەن، الماتىدا راديكالدى ءدىني يدەيالاردى ۇستانعان ءتورت ادام قالا تۇرعىنىنان 7,5 ميلليون تەڭگە ۇرلاعان. سوت ۇكىمىمەن ولار 5 جىلدان 6 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
پەتروپاۆلدا راديكالدى ءدىني يدەولوگيانى ۇستانعان ايەل جاساعان الاياقتىقتىڭ ءتورت ەپيزودى اشىلدى. كەلتىرىلگەن زالالدىڭ جالپى سوماسى 2 ميلليون تەڭگەدەن اسقان. سوت ونى 3 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى.
پاۆلوداردا راديكالدى ءدىني كوزقاراستاعى جەرگىلىكتى تۇرعىننىڭ الاياقتىقتىڭ 17 ەپيزودىن جاساعانى انىقتالدى. قىلمىستاردان كەلگەن شىعىن 8 ميلليون تەڭگەدەن اسقان. سوت وعان 5 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىندادى.
- جالپى، ىشكى ىستەر ورگاندارى ءدىني ەكسترەميزم يدەيالارىن ۇستانۋشىلار جاساعان پايداكۇنەمدىك-زورلىق سيپاتىنداعى 155 قىلمىستى اشتى. زاڭسىز اينالىمنان 114 اتىس قارۋى، 3 سۋىق قارۋ، 7 گراناتا، 1600 دەن استام وق-ءدارى جانە 32 كەلىدەن استام ەسىرتكى تاركىلەندى،-دەلىنگەن اقپاراتتا.
سونىمەن قاتار پوليتسيا ەكسترەميستىك جانە تەرروريستىك قىلمىستاردى، ونىڭ ىشىندە ينتەرنەت ارقىلى راديكالدى يدەولوگيانى تاراتۋ ارەكەتتەرىن انىقتاپ، جولىن كەسىپ جاتىر.
اقتوبەدە قالا تۇرعىنى الەۋمەتتىك جەلىلەردە وزگە ءدىن وكىلدەرىن قورلاۋ ارقىلى ءدىني ارازدىقتى جاريا تۇردە قوزدىرعانى ءۇشىن 3 جىل 6 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
وسى قالاداعى تاعى ءبىر جاعدايدا زورلىق-زومبىلىق ارەكەتتەرىن جوسپارلاعان راديكالدى كوزقاراستاعى جاس جىگىت ۇستالدى. تەرروريزمدى ناسيحاتتاعانى ءۇشىن سوت وعان 6 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداعان.
تۇركىستان وبلىسىندا راديكالدى ءدىني يدەولوگيانى ۇستانعان تاعى ءبىر ازامات ۇستالدى. تەرگەۋ دەرەگىنشە، ول ينتەرنەتتە حالىقارالىق تەرروريستىك ۇيىم يدەيالارىن بەلسەندى تۇردە تاراتقان. سوت ونى 7 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى.
ءى ءى م ءدىني سەنىم قىلمىس پەن زورلىق-زومبىلىقتى نەمەسە ارازدىقتى قوزدىرۋدى اقتاۋعا نەگىز بولا المايتىنىن اتاپ ءوتتى. ۆەدومستۆو قىلمىستىق ارەكەتتەردىڭ جولىن كەسۋ جانە زورلىق-زومبىلىق پەن ءدىني ۇستەمدىك يدەولوگياسىنىڭ تارالۋىنا قارسى جۇمىستى جالعاستىرادى.
ايتا كەتەيىك، ءساۋىر-مامىر ايلارىندا تەرروريزم مەن ەكسترەميزم ءۇشىن 13 ادام سوتتالدى.