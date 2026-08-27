ءدىني ماتەريالداردى تاراتقان ازاماتتار قانداي جاعدايدا جاۋاپقا تارتىلادى
استانا. KAZINFORM – ق ر مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ ءدىن ىستەرى كوميتەتى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا ەلىمىزدە ءدىني ماتەريالداردى تاراتقان ادامدار قانداي جاعدايدا جانە نە سەبەپتى جاۋاپقا تارتىلاتىنىن ءتۇسىندىردى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، بۇگىندە قولدانىستاعى زاڭنامادا ءدىني مازمۇنداعى ماتەريالداردى ينتەرنەت رەسۋرستاردا، ونىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراتۋدى رەتتەۋ قاراستىرىلماعان.
- الايدا قۇقىق قولدانۋ پراكتيكاسىن ەسكەرگەن ءجون. كوميتەتتىڭ ۇستانىمى - ازاماتتارعا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ جانە ەسكەرتۋ جاساي وتىرىپ، اكىمشىلىك شارالاردى بارىنشا ازايتۋ. ءبىراق قاجەتتىلىك تۋىنداعان جاعدايدا، اكىمشىلىك سيپاتتاعى ءتيىستى شارالاردى قابىلداۋ ورىندى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار ءدىن ىستەرى كوميتەتى ءدىني اقپارات تاراتقان تۇرعىندار جاۋاپقا تارتىلمايتىن ناقتى شارتتاردى اتادى.
- ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندار ازاماتتاردى كونفەسسياارالىق نەمەسە ءدىني الاۋىزدىقتى قوزدىرۋعا، ەكسترەميزمدى نەمەسە تەرروريزمدى ناسيحاتتاۋعا ءارى اقتاۋعا باعىتتالعان مالىمەتتەرى جوق ءدىني مازمۇنداعى ماتەريالداردى جاريالاعانى، ءدىني مەرەكەلەرمەن قۇتتىقتاعانى ءۇشىن جاۋاپقا تارتپايدى،-دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.
ال بۇل شەڭبەردەن شىعىپ، قوعامعا ىرىتكى سالۋعا، ەلدە دۇربەلەڭ تۋعىزۋعا اكەلەتىن ارەكەتتەرگە بارعاندار زاڭ الدىندا جاۋاپ بەرەدى.
- دەسترۋكتيۆتى ءدىني اعىمداردىڭ يدەيالارىن قولداۋ، كونستيتۋتسيالىق قۇرىلىس نەگىزدەرىن كۇشتەپ وزگەرتۋ، انتيمادەني جانە انتيۇلتتىق مەسسەدجدەردى ناسيحاتتاۋ، ميتينگىلەرگە شاقىرۋ، «جيھادقا» قاتىسۋعا ۇندەۋ، سونداي-اق كونفەسسياارالىق ارازدىقتى قوزدىرۋ ارقىلى قوعامدا الاۋىزدىق تۋدىرۋعا كەسىرىن تيگىزەتىن ازاماتتارعا قاتىستى ءتيىستى شارالار قابىلدانادى،-دەپ مالىمدەدى كوميتەت.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ءدىني قاۋىم ادەپ پەن ءبىلىمدى قاتار دارىپتەۋدىڭ ماڭىزىن ايتقانىن جازعانبىز.