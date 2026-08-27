ءدىني اقپاراتتىق ماتەريالداردى قانداي ورىنداردا تاراتۋعا رۇقسات ەتىلەدى
استانا. KAZINFORM - مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ ءدىن ىستەرى كوميتەتى رەسمي ساۋالىمىزعا جولداعان جاۋابىندا ەلىمىزدە ءدىني مازمۇنداعى ماتەريالداردى تاراتۋ ەرەجەلەرى جونىندە مالىمدەدى.
- «ءدىني قىزمەت جانە ءدىني بىرلەستىكتەر تۋرالى» ق ر زاڭى 9-بابىنىڭ 2-تارماعىنا سايكەس، ءدىني ادەبيەتتى، ءدىني مازمۇنداعى وزگە دە اقپاراتتىق ماتەريالداردى، ءدىني ماقساتتاعى زاتتاردى تەك قانا عيبادات ۇيلەرىندە (عيماراتتارىندا)، ءدىني ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا، سونداي-اق وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ جانە استانانىڭ جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارى ارنايى بەلگىلەگەن تۇراقتى ءۇي-جايلاردا تاراتۋعا جول بەرىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ودان بولەك، اتالعان زاڭدا ءدىني ماتەريالداردى قازاقستان اۋماعىنا اكەلۋ جانە ەلىمىزدە ءدىني كىتاپتاردى شىعارۋ شارتتارى دا قامتىلعان. ول ءۇشىن اتالعان ءدىني ەڭبەكتەرگە ءدىنتانۋ ساراپتاماسىنىڭ وڭ قورىتىندىسى بەرىلۋى ءتيىس.
- زاڭنىڭ 9-بابىنىڭ 3-تارماعىنا سايكەس، ق ر اۋماعىنا ءدىني ادەبيەتتى جانە ءدىني مازمۇنداعى وزگە دە اقپاراتتىق ماتەريالداردى ءدىنتانۋ ساراپتاماسىنىڭ وڭ قورىتىندىسىن العاننان كەيىن تىركەلگەن ءدىني بىرلەستىكتەر عانا اكەلە الادى. ءبىراق ءار اتاۋدىڭ ءبىر داناسىنداعى جەكە پايدالانۋعا ارنالعان ماتەريالدار بۇعان كىرمەيدى. سونداي-اق، اتالعان باپتىڭ 3-1-تارماعىنا سۇيەنەتىن بولساق، ءدىني ادەبيەتتى جانە ءدىني مازمۇنداعى وزگە دە اقپاراتتىق ماتەريالداردى ازىرلەۋگە، شىعارۋعا جانە تاراتۋعا ءدىنتانۋ ساراپتاماسىنىڭ وڭ قورىتىندىسى الىنعاننان كەيىن جول بەرىلەدى، - دەلىنگەن رەسمي جاۋاپتا.