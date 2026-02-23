ءيت پەن كينولوگتىڭ مىنەزى ءبىر-بىرىنە ۇقساماۋى ءتيىس - ماحامبەت ابدۋاليەۆ
اقتوبە. KAZINFORM - ءاربىر قىزمەتتىك ءيت 8-10 جىل كينولوگتىڭ سەرىگى بولادى. ودان كەيىن ارنايى تەستتەن وتكىزىلەدى. سىناقتان سۇرىنبەي وتسە، قىزمەتتە قالادى. ال ءمۇلت كەتسە ءيتتى كينولوگ ۇيىنە الىپ كەتەدى. ءتىپتى كەز كەلگەن تۇرعىن يەسى اتانا الادى. اقتوبەنىڭ عانا ەمەس، قازاقستاننىڭ ەڭ مىقتى ءيىسشىل ءيتى - بارون. بىلتىر ءى ءى م بايقاۋىندا جەڭىسكە جەتتى. كينولوگ ماحامبەت ابدۋاليەۆ Kazinform تىلشىسىنە يتكە قويىلاتىن تالاپ پەن ونىڭ پوليتسيا قىزمەتىندەگى جۇمىسى تۋرالى ايتىپ بەردى.
- بۇگىندە اقتوبە وبلىستىق پوليتسيا دەپاراتامەنتىنىڭ كينولوگ-ينسپەكتورى قىزمەتىن اتقارىپ ءجۇرسىز. بۇل جولدى قالاي تاڭدادىڭىز؟
- شەكارا قىزمەتىندە اسكەري بورىشىمدى وتەپ، 2006 -جىلى بىردەن كينولوگيا قىزمەتى ورتالىعىنا جۇمىسقا ورنالاستىم. اسكەردە جۇرگەن كەزدە كينولوگتەردىڭ قىزمەتى قىزىقتىراتىن. ءوزىم دە بالا كەزدەن ءيت اسىراپ، باققان ەدىم. دەمەك ماعان جاقىن ماماندىق. وتان الدىنداعى بورىشىمدى وتەگەن سوڭ قىزمەتكە ورنالاسىپ، ەڭبەك ەتىپ ءجۇرمىن. بيىل 20 جىل تولادى.
- كينولوگكە ءيتتى بىردەن بەرە مە؟
- جۇمىسقا قابىلدانعان سوڭ الدىمەن كينولوگتىڭ ءوزى بىلىكتىلىگىن ارتتىرادى. كەيىن الماتى قالاسىنا ىسساپارمەن بارىپ، ءيتتى الامىز. قايتا اقتوبەگە ورالىپ، 5-6 ايلىق كۇشىكپەن ارادا قارىم- قاتىناس ورناتامىز. ارادا ءبىرشاما ۋاقىت وتكەن سوڭ ءى ءى م-نىڭ كينولوگيا قىزمەتى ورتالىعىنداعى وقۋ- جاتتىعۋىمىز ءۇش ايعا سوزىلادى. ارنايى كۋرستا ەسىرتكى، جارىلعىش زات، ادام ىزدەۋگە دەپ ءبولىپ، ازىرلىك جۇرگىزەدى. قازىرگى قىزمەتتىك سەرىگىمنىڭ اتى - بارون. ءوزىم جۇمىسقا ورنالاسقاننان بەرى 5-6 ءيتتى ۇيرەتىپ، ءونىمدى جۇمىس ىستەدىك. نەگىزى ءيتتىڭ قابىلەتى مىقتى بولسا، جۇمىسىن جالعاستىرا بەرەدى. شامامەن 10 جىل دا جۇرە الادى. ەڭ ءبىرىنشى ۇيرەتكەن كۇشىكتىڭ اتى - ليندا. 8 جىل بىرگە جۇمىس ىستەپ، كەيىن قارتايدى.
- ءسىز ۇيرەتكەن ءيىسشىل ءيت قاي باعىتتا جۇمىس ىستەۋگە كومەكتەسەدى؟
- ەسىرتكى زاتتارىن ىزدەيدى. سينتەتيكالىق ەسكىرتكى زاتى، ماريحۋانا، گەرويندى دە تابادى. اسىرەسە سينتەتيكالىق ەسكىرتكى مەن ماريحۋانا ءجيى انىقتالادى. ءيت كەز كەلگەن اۋا رايىنا بەيىمدەلگەن. عيمارات، كولىك ءىشى، دالالىقتا دا ەركىن جۇرەدى. كۇن مەن تۇنگە دە قارامايدى.
- ءيتتى قالاي ۇيرەتەسىز؟
- ءيت ويىنشىق ىزدەپ ۇيرەنەدى. سوندىقتان دا ول ەسكىرتكى دەپ ەمەس، ءوز ويىنشىعىن ىزدەيدى. ول ءۇشىن شۇبەرەككە ەسكىرتكىنى قويىپ، ءيىسىن ءسىڭىرىپ، ءارى قاراي ويىنشىق ىشىنە ورايمىز. ءيت ءبىر رەت سەزگەن ءيسىن ءومىر بويى ۇمىتپايدى. كوبىنە بەلگيالىق قاسقىر ءيت (وۆچاركا- رەد.) ىزدەۋگە جاقسى بەيىمدەلەدى.
- بارون اتتى ءيتتى ۇيرەتىپ جۇرگەنىڭىزگە قانشا ۋاقىت بولدى؟
- باروندى 2024 -جىلى كۇشىك كەزىندە الىپ، ۇيرەتتىم. جەتكەن جەتىستىگىمىز كوپ. بىلتىر ءى ءى م-ى كينولوگتەر اراسىندا بايقاۋ ۇيىمداستىرىپ، ءبىرىنشى ورىندى جەڭىپ الدىق. 2025 -جىلى قىلمىس بولعان جەرگە 30 رەت شىعىپ، سونىڭ تەڭ جارتىسىندا ناتيجە كورسەتتى. قازىرگى كەزدە كۇن سايىن شاقىرتۋعا بارامىز، ىزدەۋ جۇمىسىن جۇرگىزەمىز. ەسكىرتكىمەن قاتار يتتەر ادام، جارىلعىش زات ىزدەيدى.
- ءبىر-ءبىرىڭىزدى قالاي تۇسىنەسىزدەر؟ ءيتتىڭ ەسكىرتكى زاتىن تاپقانىن قالاي بىلەسىز؟
- بەلگى بەرەدى. ءيت تىرنايدى، كەيدە ۇرەدى. قازىر قاۋىپسىزدىك كۇشەيىپ، ۇيرەتۋ ءادىسى وزگەردى. ەگەر ءيت جاسىرعان زاتتى تاپسا، سول جەردە قوزعالماي تۇرادى. سەبەبى كولىكتى تىرناپ، جىرىپ جىبەرمەۋ كەرەك، جارىلعىش زات بولسا ىسكە قوسىلىپ كەتپەۋى ءتيىس. كۇشىك كەزىنەن العاندا 6-7 اي بويى تاماعىن بەرىپ، قىدىرتىپ، ادامدار اراسىنا الىپ شىعامىز. سودان كەيىن عانا تاپسىرمالار جۇكتەپ، ۇيرەتەدى. ءيتتىڭ دە مىنەزى بار. كەيبىرى جۋاس، كەيبىرى قاباعان. قاباعان ءيتتى ادامداردى ۇستاۋ، كەپىلگە العاندا بوساتۋ وپەراتسياسى كەزىندە قولدانادى. ال سابىرلى يتتەر ەسىرتكى زاتىن ىزدەيدى.
- «ءيتىمدى ۇيرەتىپ بەرشى» دەپ قولقا سالاتىندار بار ما؟
- ۇيدە ءبىر ءيت بار. ءبىراق ونى ۇيرەتپەيمىن. ادامدار ءوتىنىش ايتقان كەزدە دە ينتەرنەتتەن قاراپ، ۇيرەنۋگە كەڭەس بەرەمىن، كەيدە ءجون سىلتەيمىن. كوبىنە «ءتاتتى تاعامدار»، دايىن استىڭ ورنىنا شۇجىق بەرۋگە بولادى. «وتىر» دەپ بۇيىرعاندا ايتقاندى ەكى ەتپەسە تاماقتى نەمەسە ويىنشىقتى بەرەدى. ءسويتىپ الداپ-سۋلاپ، ويناپ دەگەنىڭە كوندىرۋگە بولادى. قورقىتىپ-ۇركىتۋ، ۇرۋ ناتيجە بەرمەيدى. ىممەن تۇسىندىرەمىز، سويلەيمىز.
- كينولوگ ءيتتى تاڭداي ما، الدە ءيتتىڭ ىڭعايىنا قاراي كينولوگ بەكىتىلە مە؟
- ءيت پەن ادام ءبىر-ءبىرىن ۇعاتىنداي تاڭداۋ جاسالادى. قاباعان ءيتتى مىنەزى جايلى، سابىرلى كينولوگ الادى. ال جۋاس ءيتتى تالاپشىل كينولوگ ۇيرەتەدى. ءيت پەن كينولوگتىڭ مىنەزى ءبىر-بىرىنە ۇقساماۋى ءتيىس. ول كەزدە ەكەۋى ءبىر-ءبىرىن تۇسىنە الماي قالادى.
ايتا كەتەيىك، اقتوبەدەگى كينولوگيا ورتالىعىندا 23 قىزمەتتىك ءيت بار. بىلتىر 211 قىلمىستى اشۋعا سەپتىگىن تيگىزدى. ونىڭ 48 ى ەسكىرتكى زاتىن تاپتى. ال بيىل 55 قىلمىس اشىلسا، بەسەۋىندە قىزمەتتىك ءيت ەسىرتكىنى ىزدەپ، تاۋىپ بەردى.
ەسكە سالساق، 2023 -جىلى قازاقستان كينولوگتارى وداعى حالىقارالىق كينولوگيا فەدەراتسياسىنىڭ (FCI) مۇشەسى اتاندى.
اۆتور
التىناي ساعىندىقوۆا