ءۇندىستانداعى سافاري-پاركتە ءپىل تۋريست ايەلدى تاپتاپ ءولتىردى
استانا. KAZINFORM - ءۇندىستاننىڭ كارناتاكا شتاتىندا سافاري-پاركتە ءپىل تۋريست ايەلدى تاپتاپ ءولتىردى، دەپ حابارلايدى بەلتا.
- 33 جاستاعى تۋريست تاميلناد شتاتىنان كەلگەن. كارناتاكا شتاتىنداعى كوداگۋ اۋدانىنداعى دۋبارە اتتى جابايى تابيعات پاركىندە ەكى ءپىلدىڭ اراسىنداعى توبەلەس كەزىندە بىرەۋى ايەلدىڭ ۇستىنە قۇلاپ، ول سول جەر كوز جۇمدى، - دەپ جازادى Indian Express باسىلىم.
ايەل ساياباققا كۇيەۋى جانە بالاسىمەن بىرگە كەلگەن.
وقيعا تاڭعى ۋاقىتتا بولدى، سول كەزدە تۋريستەرگە پىلدەردىڭ تاماق ءىشۋ، جۋىنۋ سەكىلدى تىرشىلىگىن جاقىننان كورۋگە رۇقسات ەتىلگەن.
جەرگىلىكتى شەنەۋنىكتەردىڭ مالىمەتىنشە، سول ۋاقىتتا كانچان مەن مارتاندا اتتى ەكى ءپىل توبەلەسكەن. پارك قىزمەتكەرلەرىنىڭ تىنىشتاندىرعانىنا قاراماستان، كانچان مارتانداعا شابۋىل جاساپ، ول تەپە-تەڭدىگىن جوعالتىپ، جەرگە قۇلاعان.
سول كەزدە تۋلاسي باسقا تۋريستەرمەن بىرگە جانۋارلاردىڭ جانىنان قاشا باستادى، ءبىراق ءسۇرىنىپ كەتىپ، سول ساتتە ءپىل ونىڭ ۇستىنە قۇلاعان. ايەلدىڭ كۇيەۋى مەن بالاسى امان قالدى جانە باسقا زارداپ شەككەندەر جوق.
كارناتاكا شتاتىنداعى ورمان شارۋاشىلىعى، ەكولوگيا جانە قورشاعان ورتانى قورعاۋ ءمينيسترى ەشۆار كحاندرە بولعان جاعدايدى مۇقيات تەكسەرىپ، بولاشاقتا مۇنداي وقيعالاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن بارلىق شارالاردى قابىلداۋدى تاپسىردى. ول پىلدەردىڭ قانشالىقتى قولعا ۇيرەتىلگەنىنە قاراماستان، ولاردىڭ ءار ساتتەگى مىنەز-قۇلقىن بولجاۋ وتە قيىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
كحاندرە شەنەۋنىكتەرگە تۋريستەردىڭ پىلدەردىڭ مۇرنىن ۇستاۋعا، ولارعا جاقىنداپ سۋرەتكە تۇسۋگە نەمەسە قانت، بانان سياقتى تاعامدار بەرۋگە تىيىم سالۋدى دا تاپسىردى.