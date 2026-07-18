ءۇندىستاندا سۋتەگىمەن جۇرەتىن العاشقى جولاۋشىلار پويىزى جولعا شىقتى
استانا. KAZINFORM - ءۇندىستان ەكولوگيالىق تازا كولىك ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ باعىتىندا تاعى ءبىر ماڭىزدى قادام جاساپ، ەلدەگى العاشقى سۋتەك وتىنىمەن جۇرەتىن جولاۋشىلار پويىزىن ىسكە قوستى، دەپ حابارلايدى انادولى.
ءۇندىستاننىڭ پرەمەر-ءمينيسترى نارەندرا مودي سۋتەك وتىنىن پايدالاناتىن العاشقى جولاۋشىلار پويىزىنىڭ جولعا شىققانىن رەسمي تۇردە باستادى. جاڭا پويىز ەلدىڭ سولتۇستىگىندەگى حاريانا شتاتىنداعى دجيند پەن سونيپات اۋداندارى اراسىندا قاتىنايدى.
- ءۇندىستان ەكولوگيالىق تازا كولىك جۇيەسىن دامىتۋ جولىندا ماڭىزدى قادام جاسادى، - دەپ جازدى نارەندرا مودي ىسكە قوسۋ راسىمىنەن كەيىن X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا.
ءۇندىستاننىڭ باسپاءسوز جانە اقپارات بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، جوبا سۋتەكتى ساقتاۋ، قۇيۋ جانە پايدالانۋ ينفراقۇرىلىمىمەن قاتار، زاماناۋي تارتقىش تەحنولوگيالاردى بىرىكتىرەدى.
جاڭا پويىز 2600 جولاۋشىنى تاسىمالداۋعا ەسەپتەلگەن. وسىلايشا، ول ەلدەگى ەكولوگيالىق تازا تەمىرجول جوبالارىنىڭ ەڭ ىرىلەرىنىڭ بىرىنە اينالدى.
وسىعان دەيىن قىتايدا سۋتەگىمەن جۇمىس ىستەيتىن الەمدەگى العاشقى ۇشقىشسىز ۇشاق سىناقتان وتكەنى تۋرالى جازدىق.