ءۇندىستان ا ق ش- تان 500 ميلليارد دوللاردىڭ تاۋارىن ساتىپ الۋعا دايىن
استانا. KAZINFORM - نيۋ-دەليدە پرەمەر-مينيستر نارەندرا موديمەن كەزدەسۋ بارىسىندا ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو «ا ق ش-ءۇندىستان سەرىكتەستىگىنىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى، - دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى.
مەملەكەتتىك دەپارتامەنت رۋبيونىڭ ءۇندىستانعا ءتورت كۇندىك ساپارى كەزىندەگى كەلىسسوزدەرى ساۋدا، ەنەرگەتيكا جانە قورعانىس سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىققا باعىتتالاتىنىن حابارلادى.
- ءبىز كەلەسى اپتادا نەمەسە ودان كەيىنگى اپتادا كەلىسىمگە كەلەمىز دەپ ۇمىتتەنەمىز. ءبىراق ءبىز كەلىسىمنىڭ سوڭعى كەزەڭىنە جەتتىك. مەن تابىسقا جەتەتىنىمە سەنىمدىمىن. بىزدە وپتيميستىك كوزقاراستا بولۋعا نەگىز بار، سەبەبى ءبىز ساۋدا كەلىسىمىن جاساسۋدىڭ الدىندا تۇرمىز، - دەدى ماركو رۋبيو ءۇندىستاندا.
بەيسەنبى كۇنى رۋبيو ا ق ش ءۇندىستاننىڭ ەنەرگەتيكالىق جەتكىزىلىمىندەگى ءوز ۇلەسىن كەڭەيتۋ تۋرالى كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتقانىن ايتتى.
- ءبىز ولارعا قانشا ەنەرگيا سۇراسا، سونشا ەنەرگيا ساتقىمىز كەلەدى. بىزدە ۇندىستانمەن بىرلەسىپ ىستەيتىن جۇمىس كوپ. ەكى ەل وداقتاس ءارى سەرىكتەس. ءبىز ولارمەن كەڭىنەن ىنتىماقتاسامىز، - دەدى ماركو رۋبيو.
ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى پرەمەر-مينيستر نارەندرا موديمەن كەزدەسكەننەن كەيىن ۇندىستانمەن ءىرى كەلىسىمگە قول قويعانىن جاريالادى.
- ءۇندىستان الداعى بەس جىلدا ەنەرگەتيكا، تەحنولوگيا جانە اۋىل شارۋاشىلىعىنا باسا نازار اۋدارا وتىرىپ، 500 ميلليارد دوللارلىق ا ق ش تاۋارىن ساتىپ الۋعا مىندەتتەندى، - دەپ جازدى ماركو رۋبيو ءوزىنىڭ Facebook پاراقشاسىندا.
رۋبيو ءۇندىستاندا بولعان كەزدە ا ق ش- تىڭ يران قاقتىعىسىنا قاتىستى ساياساتىمەن ءبولىستى.
- يران ءۇش ماسەلە بويىنشا بايىپتى كەلىسسوز جۇرگىزۋى كەرەك: يادرولىق قارۋدى ەشقاشان جاساماۋ مىندەتتەمەسى، ۋراندى بايىتۋ مۇمكىندىكتەرىنە ۇزاق مەرزىمدى شەكتەۋ جانە جوعارى بايىتىلعان ۋرانمەن نە ىستەۋ كەرەك دەگەن ماسەلە جونىندە، - دەدى ماركو رۋبيو.
ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى بۇكىل الەم ءۇشىن ەڭ شۇعىل جانە ماڭىزدى قادام - بۇعازدار ارقىلى كەمە قاتىناسىن قايتا باستاۋ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
رۋبيو «ا ق ش يرانعا الەمدىك ەنەرگەتيكا نارىعىن كەپىلگە الۋعا جول بەرمەيدى جانە امەريكالىق ەنەرگەتيكالىق رەسۋرستار ءۇندىستاننىڭ ەنەرگەتيكالىق رەسۋرستارىن ءارتاراپتاندىرا الاتىنىن راستايدى» دەپ مالىمدەدى.
وسىعان دەيىن ا ق ش پەن يران مامىلەنىڭ نەگىزگى شارتتارى بويىنشا كەلىسىمگە كەلگەنى تۋرالى جازدىق.