    12:24, 11 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ءىرى ينۆەستورلارعا سالىنعان ايىپپۇلداردىڭ كۇشى جويىلدى

    استانا. KAZINFORM -«پروكۋرورلىق سۇزگىمەن» وبلىستاعى 2 ءىرى ينۆەستوردى پروكۋروردىڭ كەلىسىمىنسىز اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ فاكتىلەرىن انىقتادى. بۇل تۋرالى جەتىسۋ وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Кыргызстан упрощает условия для крупных инвесторов
    Фото: Нацагентство по инвестициям КР

    جەتىسۋ وبلىسىندا ماڭىزدى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى قولداۋ، ءوڭىردىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋ، ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا دايەكتى جۇمىس جالعاسىپ جاتىر.

    - «پروكۋرورلىق سۇزگىمەن» وبلىستاعى 2 ءىرى ينۆەستوردى پروكۋروردىڭ كەلىسىمىنسىز اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ فاكتىلەرىن انىقتادى.

    تالدىقورعان قالاسىنىڭ پوليسيا باسقارماسى «الماز كەراميكس» ج ش س كەراميكالىق پليتكا شىعاراتىن زاۋىتقا جانە «قاينار-ا ك ب» ج ش س اككۋمۋلياتور شىعاراتىن زاۋىتقا ەكى رەت ايىپپۇل سالعان،-دەلىنگەن حابارلامادا.

    تالدىقورعان قالاسى پروكۋرورىنىڭ قاداعالاۋ اكتىلەرى بويىنشا 300 مىڭ تەڭگەدەن استام ايىپپۇل سالىنعان اكىمشىلىك ءىس جۇرگىزۋ توقتاتىلدى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
