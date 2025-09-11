ءىرى ينۆەستورلارعا سالىنعان ايىپپۇلداردىڭ كۇشى جويىلدى
استانا. KAZINFORM -«پروكۋرورلىق سۇزگىمەن» وبلىستاعى 2 ءىرى ينۆەستوردى پروكۋروردىڭ كەلىسىمىنسىز اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ فاكتىلەرىن انىقتادى. بۇل تۋرالى جەتىسۋ وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جەتىسۋ وبلىسىندا ماڭىزدى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى قولداۋ، ءوڭىردىڭ ينۆەستيتسيالىق تارتىمدىلىعىن ارتتىرۋ، ينۆەستورلاردىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا دايەكتى جۇمىس جالعاسىپ جاتىر.
- «پروكۋرورلىق سۇزگىمەن» وبلىستاعى 2 ءىرى ينۆەستوردى پروكۋروردىڭ كەلىسىمىنسىز اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ فاكتىلەرىن انىقتادى.
تالدىقورعان قالاسىنىڭ پوليسيا باسقارماسى «الماز كەراميكس» ج ش س كەراميكالىق پليتكا شىعاراتىن زاۋىتقا جانە «قاينار-ا ك ب» ج ش س اككۋمۋلياتور شىعاراتىن زاۋىتقا ەكى رەت ايىپپۇل سالعان،-دەلىنگەن حابارلامادا.
تالدىقورعان قالاسى پروكۋرورىنىڭ قاداعالاۋ اكتىلەرى بويىنشا 300 مىڭ تەڭگەدەن استام ايىپپۇل سالىنعان اكىمشىلىك ءىس جۇرگىزۋ توقتاتىلدى.