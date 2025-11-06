ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    15:08, 06 - قاراشا 2025 | GMT +5

    ءىرى قارا مال بۇقاشىقتارىن شىعارۋعا ۋاقىتشا تىيىم سالىندى

    استانا. KAZINFORM - سىرتقى ساۋدا قىزمەتى جانە حالىقارالىق ەكونوميكالىق ۇيىمدارعا قاتىسۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيانىڭ (ۆ ا ك) 2025 -جىلعى 8-قازانداعى وتىرىسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋماعىنان ءىرى قارا مالدىڭ (ءى ق م) بۇقاشىقتارىن اكەتۋگە تىيىم سالۋ شاراسىن قاجەت بولعان جاعدايدا ۆ ا ك-قا شىعارماي، ودان ءارى اۆتوماتتى تۇردە ۇزارتۋ مۇمكىندىگىمەن التى اي مەرزىمگە ۇزارتۋ ماقۇلداندى.

    бұқа
    فوتو: ق ر ا ش م

    وسىعان بايلانىستى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ 2025 -جىلعى 4-قاراشاداعى №416- «اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىن اكەتۋدىڭ كەيبىر ماسەلەلەرى تۋرالى» بۇيرىعى قابىلداندى.

    ەلدىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق وتاندىق قايتا وڭدەۋ كاسىپورىندارىن قوسىمشا جۇكتەۋ ماقساتىندا ۋاقىتشا تىيىم سالىندى. بۇيرىق 2025 -جىلعى 5-قاراشادان باستاپ كۇشىنە ەندى.

    قازاقستاننان ءىرى قارا مال ەتىن ەكسپورتتاۋ ۋاقىتشا شەكتەلەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.

    2030 -جىلى ەلدەگى ءىرى قارا مال سانى 12 ميلليونعا جەتكىزىلەدى.

    تەگ:
    قوعام ەكونوميكا
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار