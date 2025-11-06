ءىرى قارا مال بۇقاشىقتارىن شىعارۋعا ۋاقىتشا تىيىم سالىندى
استانا. KAZINFORM - سىرتقى ساۋدا قىزمەتى جانە حالىقارالىق ەكونوميكالىق ۇيىمدارعا قاتىسۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيانىڭ (ۆ ا ك) 2025 -جىلعى 8-قازانداعى وتىرىسىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋماعىنان ءىرى قارا مالدىڭ (ءى ق م) بۇقاشىقتارىن اكەتۋگە تىيىم سالۋ شاراسىن قاجەت بولعان جاعدايدا ۆ ا ك-قا شىعارماي، ودان ءارى اۆتوماتتى تۇردە ۇزارتۋ مۇمكىندىگىمەن التى اي مەرزىمگە ۇزارتۋ ماقۇلداندى.
وسىعان بايلانىستى ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ 2025 -جىلعى 4-قاراشاداعى №416- «اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىن اكەتۋدىڭ كەيبىر ماسەلەلەرى تۋرالى» بۇيرىعى قابىلداندى.
ەلدىڭ ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق وتاندىق قايتا وڭدەۋ كاسىپورىندارىن قوسىمشا جۇكتەۋ ماقساتىندا ۋاقىتشا تىيىم سالىندى. بۇيرىق 2025 -جىلعى 5-قاراشادان باستاپ كۇشىنە ەندى.
قازاقستاننان ءىرى قارا مال ەتىن ەكسپورتتاۋ ۋاقىتشا شەكتەلەتىنىن جازعان بولاتىنبىز.
2030 -جىلى ەلدەگى ءىرى قارا مال سانى 12 ميلليونعا جەتكىزىلەدى.