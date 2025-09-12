15:25, 12 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
ءىرى كومىر ءوندىرۋشى كاسىپورىن سالىق تولەۋدەن جالتارعان
استانا. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى ءىرى كومىر ءوندىرۋشى كاسىپورىننىڭ سالىق تولەۋدەن جالتارۋ فاكتىسىن انىقتادى.
2025 -جىلعى 13-ماۋسىمدا قىلمىستىق كودەكستىڭ 245-بابى 3-بولىگى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى.
- تەكسەرۋ بارىسىندا كاسىپورىن ۇلەستەس تۇلعانى بەيرەزيدەنت رەتىندە پايدالانىپ، ءوزارا ەسەپ ايىرىسۋلاردا سالىق مولشەرلەمەسىن 1,95 ميلليارد تەڭگەگە تومەندەتكەنى بەلگىلى بولدى، - دەلىنگەن قاراعاندى وبلىسى پروكۋراتۋراسى حابارلاماسىندا.
تەرگەۋ ناتيجەسى بويىنشا كاسىپورىن ديرەكتورى قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
زالال تولىق كولەمدە وتەلۋىنە بايلانىستى ءىس ق ك-نىڭ 245-بابىنىڭ ەسكەرتپەسىنە سايكەس اقتالمايتىن نەگىزدەر بويىنشا توقتاتىلدى.