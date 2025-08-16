ءىنجىردىڭ 6 پايداسى
ءىنجىر-پايداسى دا مول جەمىستەردىڭ ءبىرى. عالىمدار ونىڭ تاريحى مىڭداعان جىلدارعا سوزىلاتىنىن ايتادى. ورتا ازيا مەن جەرورتا تەڭىزى ايماعىندا وسەتىن بۇل جەمىس ەجەلدەن تاعام عانا ەمەس، دارۋمەن مەن مينەرالدىڭ تابيعي كوزى رەتىندە باعالانعان.
بۇگىندە ءىنجىر دۇكەن سورەلەرىندە جاڭا پىسكەن دە، كەپتىرىلگەن دە كۇيىندە ساتىلادى، ال ونىڭ ەكەۋىنىڭ دە پايداسى زور، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ءىنجىردىڭ ەڭ باستى ارتىقشىلىقتارىنىڭ ءبىرى - جۇرەك پەن قان تامىر جۇيەسىنە وڭ اسەرى. قۇرامىنداعى كالي قان قىسىمىن قالىپقا كەلتىرۋگە كومەكتەسەدى، ال ماگني مەن انتيوكسيدانتتار تامىرلاردىڭ سەرپىمدىلىگىن ساقتايدى. ديەتولوگتار اسىرەسە تۇزدى كوپ پايدالاناتىن ادامدارعا كالييگە باي تاعامداردى، سونىڭ ىشىندە ءىنجىردى ءجيى جەۋگە كەڭەس بەرەدى.
اس قورىتۋ جۇيەسى ءۇشىن دە ءىنجىردىڭ پايداسى زور. ونىڭ قۇرامىنداعى وسىمدىك تالشىقتارى ىشەكتىڭ جۇمىسىن جۇمساق تۇردە ىنتالاندىرادى، ءىش قاتۋدىڭ الدىن الادى جانە پايدالى باكتەريالاردىڭ دامۋىنا جاعداي جاسايدى. كۇن سايىن ءۇش جاڭا پىسكەن ءىنجىر جەۋ اس قورىتۋ پروتسەسىن ايتارلىقتاي جاقسارتا الادى.
جۇكتى ايەلدەر ءۇشىن ءىنجىر - تەمىردىڭ، فولي قىشقىلىنىڭ، ۆ توبى دارۋمەندەرىنىڭ تابيعي كوزى. بۇل زاتتار انانىڭ دا، بالانىڭ دا ساۋلىعىنا ماڭىزدى. دەگەنمەن كەپتىرىلگەن ىنجىردە قانت مولشەرى جوعارى بولعاندىقتان، ونى مولشەرمەن تۇتىنۋ كەرەك.
ەنەرگيانى تەز تولىقتىرۋعا دا ءىنجىر تاپتىرماس تاعام. قۇرامىنداعى كومىرسۋلار مەن تالشىقتار ۇزاق ۋاقىت بويى قارىن اشتىرمايدى، ال دارۋمەندەر مەن مينەرالدار اعزانى قۋاتتاندىرادى. سونىمەن قاتار، تالشىقتار قانداعى قانت دەڭگەيىن تۇراقتاندىرادى، سوندىقتان جاڭا پىسكەن ءىنجىردى قانت ديابەتى بار ادامدار دا از مولشەردە پايدالانا الادى.
تاعى ءبىر ارتىقشىلىعى - ءىنجىردىڭ قارتايۋعا قارسى اسەرى. ونداعى فەنولدىق قىشقىلدار مەن فلاۆونويدتار جاسۋشالاردى ەركىن راديكالداردىڭ زيانىنان قورعايدى، تەرىنىڭ سەرپىمدىلىگىن ارتتىرادى جانە قابىنۋدى ازايتادى. كوسمەتولوگيادا ءىنجىر سىعىندىلارى تەرىنى قالپىنا كەلتىرەتىن قۇرالداردا ءجيى قولدانىلادى.
دارىگەرلەر كۇنىنە 3- 4 جاڭا نەمەسە 2- 3 كەپتىرىلگەن ءىنجىر جەۋدى ۇسىنادى. الايدا قانت ديابەتى، سەمىزدىك، اللەرگيا، پوداگرا جانە اسقازان- ىشەك جولىنىڭ سوزىلمالى اۋرۋلارى بار ادامدارعا ونى ابايلاپ جەۋ كەرەك.