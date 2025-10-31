«عىلىمي تاعىلىمدامالار» باعدارلاماسى بويىنشا قۇجاتتاردى قابىلداۋ مەرزىمى ۇزارتىلدى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق دەڭگەيدە تاجىريبە الماسۋعا باعىتتالعان «عىلىمي تاعىلىمدامالار» باعدارلاماسىنا قۇجاتتار قابىلداۋ مەرزىمى 2025 -جىلعى 19-قاراشاعا دەيىن ۇزارتىلدى، دەپ حابارلادى «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعى» اكسيونەرلىك قوعامى.
- عىلىمي تاعىلىمداما - تەك شەتەلدە ءبىلىم جەتىلدىرۋ ەمەس، ول - الەمدىك عىلىمي قاۋىمداستىقپەن بايلانىس ورناتۋ، جاڭا ادىستەمەلەر مەن يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالاردى مەڭگەرۋ، زەرتتەۋ باعىتىن حالىقارالىق دەڭگەيگە كوتەرۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام. ءوز الەۋەتىڭدى جۇزەگە اسىرۋ مۇمكىندىگىن جىبەرىپ الما - حالىقارالىق عىلىمي تاجىريبەنىڭ قاتىسۋشىسى بول! - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۇمىتكەرلەرگە قويىلاتىن تالاپتار:
تومەندەگى ساناتقا جاتاتىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى:
عىلىم دوكتورى، عىلىم كانديداتى، سونداي- اق PhD / بەيىندىك دوكتور نەمەسە ماگيستر اكادەميالىق دارەجەسىنە يە بولۋى؛
تاڭداعان عىلىمي ماماندانۋى بويىنشا سوڭعى 12 ايدا ۇزدىكسىز كاسىبي قىزمەت اتقارۋى (اككرەديتتەلگەن عىلىمي جانە (نەمەسە) عىلىمي- تەحنيكالىق قىزمەت سۋبەكتىلەرىندە)؛
قابىلداۋشى ۇيىمنان شارتسىز شاقىرۋ حاتىنىڭ (قارجىلىق تالاپتاردى قوسپاعاندا) بولۋى؛
مەملەكەتتىك ءتىلدى مەڭگەرۋدىڭ B1 نە ودان جوعارى دەڭگەيدە (قازتەست نەمەسە Qazaq RESMI TEST) ەمتيحان تاپسىرعانى تۋرالى رەسمي سەرتيفيكاتتىڭ بولۋى؛
شەت ءتىلىن مەڭگەرۋدىڭ قاجەتتى ەڭ تومەن دەڭگەيىنىڭ (مىسالى، اعىلشىن ءتىلى - IELTS: 5.0؛ Duolingo: 80؛ TOEFL IBT: 35) بولۋى؛
عىلىمي جاريالانىمدارىنىڭ بولۋى.
قۇجاتتار ونلاين فورماتتا نەمەسە قولما-قول قابىلداناتىنىن ەسكەرتەمىز.
عىلىمي تاعىلىمدامادان ءوتۋ كونكۋرسىنا قاتىسۋ ءۇشىن قۇجاتتاردى ونلاين قابىلداۋ مىنا سىلتەمە ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى:
تولىق اقپارات پەن قوسىمشا سۇراقتار بويىنشا «حالىقارالىق باعدارلامالار ورتالىعىنىڭ» ا ق رەسمي سايتىندا تانىسا الاسىز: