عىلىمدى قارجىلاندىرۋ جۇيەسىندە مەملەكەتتىك باقىلاۋ كۇشەيتىلەدى
استانا. KAZINFORM - عىلىم كوميتەتىنە عىلىمي جوبالاردىڭ زاڭعا سايكەستىگىن باقىلاۋ قۇزىرەتى بەرىلەدى. بۇل تۋرالى ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «ق ر-نىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە عىلىم ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ جوباسىن تانىستىرعان دەپۋتات اسحات ايماعامبەتوۆ ايتتى.
- عىلىمدى قارجىلاندىرۋ جۇيەسىندە جاۋاپكەرشىلىك پەن مەملەكەتتىك باقىلاۋ كۇشەيتىلەدى. قازىرگى تاڭدا عىلىمي جوبالاردى قارجىلاندىرۋ بويىنشا شەشىمدەردى، قاي جوبا قانشا قاراجات الاتىنىن، قاي جوبا قولداۋ تاباتىنىن، وسىنىڭ ءبارىن ۇلتتىق عىلىمي كەڭەستەر شەشەدى. ال عىلىم كوميتەتى قولدانىستاعى زاڭعا سايكەس، وسى شەشىمدى تەك بۇلجىتپاي ورىنداۋى كەرەك. الايدا، ميللياردتاعان قارجىعا قاتىستى ۋاكىلەتتى ورگاننىڭ ناقتى جاۋاپكەرشىلىگى دە، باقىلاۋ فۋنكتسيالارى دا تولىق ايقىندالماعان، - دەدى ول.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، وسىعان قاتىستى جوعارى اۋديتورلىق پالاتا دا ءتيىستى ۇسىنىستارىن بەرگەن.
- ەندى ۇلتتىق عىلىمي كەڭەستەر عىلىمي جوبالار بويىنشا شەشىم قابىلداپ، عىلىم كوميتەتىنە ۇسىنادى. ال ۋاكىلەتتى ورگان ونىڭ زاڭعا سايكەستىگىن باقىلاپ، ونى بەكىتەدى. مەملەكەتتىڭ قاراجاتى بار جەردە مەملەكەتتىك جاۋاپكەرشىلىك تە بولۋى ءتيىس، - دەدى اسحات ايماعامبەتوۆ.
ايتا كەتەيىك، عالىمدارعا ەلىمىزدەگى كەز كەلگەن زەرتحانا قولجەتىمدى بولادى. ول ءۇشىن اتالعان زاڭ جوباسى اياسىندا زەرتحانالاردى باسقا دا عالىمدارعا قولجەتىمدى ەتۋ ماقساتىندا «ارنايى ۇجىمدىق پايدالانۋ زەرتحانالارى» دەگەن ۇعىم جانە ءتيىستى تەتىك ەنگىزىلەدى.