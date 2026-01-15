عىلىم مينيسترلىگى يرانداعى قازاقستاندىق ستۋدەنتتەرگە قاتىستى تۇسىنىك بەردى
استانا. KAZINFORM - يراندا اكادەميالىق موبيلدىلىك باعدارلاماسى بويىنشا ءبىلىم الىپ جاتقان قازاقستاندىق ستۋدەنتتەر جوق. بۇل تۋرالى ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى تالعات ەشەنقۇلوۆ ءمالىم ەتتى.
بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر يراندا ءبىلىم الىپ جاتقان ستۋدەتتەر جونىندە سۇرادى.
- قازىر يراندا اكادەميالىق موبيلدىلىك باعدارلاماسى بويىنشا ءبىلىم الىپ جاتقان قازاقستاندىق ستۋدەنتتەر جوق. ال وزدەرى يرانعا بارىپ، وقىپ جاتقان ستۋدەنتتەردىڭ سانىنا قاتىستى ەسەپ جۇرگىزىلمەيدى، - دەدى ت. ەشەنقۇلوۆ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، يران استاناسىندا جانە باسقا دا ءىرى قالالارىندا ەلدىڭ قيىن ەكونوميكالىق جاعدايىنا بايلانىستى 28-جەلتوقساننان بەرى جاپپاي نارازىلىق شارالارى ءوتىپ جاتىر.
ەسكە سالساق، تاياۋدا يران بيلىگى سىرتقى كۇشتەردى ەلدىڭ ىشكى ىستەرىنە ارالاسۋ ءۇشىن ىشكى وقيعالاردى پايدالانۋعا تىرىستى دەپ ايىپتادى.
سونىمەن قاتار، ەۋروپارلامەنت ءتورايىمى روبەرتا مەتسولا دۇيسەنبى كۇنى يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ بارلىق ديپلوماتيالىق قىزمەتكەرى مەن وكىلدەرىنىڭ ەۋروپارلامەنتتىڭ كەز كەلگەن عيماراتى مەن اۋماعىنا كىرۋىنە تىيىم سالۋ جونىندە شەشىم قابىلداعانىن مالىمدەدى.
ا ق ش مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى يرانداعى امەريكالىق ازاماتتارعا شۇعىل ەسكەرتۋ جاساپ، ولاردى ارمەنيا جانە تۇركيا شەكاراسى ارقىلى ەلدەن شىعۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋعا شاقىردى.