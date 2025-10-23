عىلىم مەن ءوندىرىس سينەرگياسى: كارباميد ءوندىرىسى زەرتتەلەدى
استانا. KAZINFORM - ءىرى وتاندىق كومپانيالار تەحنولوگيالىق دامۋدى تەرەڭدەتىپ، ىشكى جانە سىرتقى نارىقتاردا باسەكەگە قابىلەتتى شەشىمدەر جاساۋ ماقساتىندا عىلىمي ۇيىمدارمەن بەلسەندى تۇردە ىنتىماقتاسىپ كەلەدى. وسى باعىتتا بىرنەشە جوبا جۇزەگە اسپاق. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
- KMG PetroChem كومپانياسى مەن ق ر پرەزيدەنتى جانىنداعى ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسى اگروونەركاسىپتىك كەشەندە وتاندىق كارباميدتى قولدانۋ جونىندەگى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى. قۇجات بولاشاق كارباميد ءوندىرىسىن عىلىمي تۇرعىدان راستاۋ جانە ونىڭ تيىمدىلىگىن جان-جاقتى باعالاۋعا باعىتتالعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كەلىسىم اياسىندا عىلىم اكادەمياسى توپىراق پەن وسىمدىكتەرگە زەرتحانالىق جانە دالا سىنامالارىن جۇرگىزىپ، عىلىمي ەسەپتەر مەن پراكتيكالىق ۇسىنىمدار ازىرلەيدى. 2025 -جىلى ەلىمىزدىڭ ءارتۇرلى اگروكليماتتىق ايماقتارىندا سىناقتار باستالىپ، شامامەن 600 گەكتار ەگىس القابى قامتىلدى.
ناتيجەلەرى ونىمدىلىكتى ارتتىرۋعا، ەكسپورتتىق الەۋەتتى نىعايتۋعا جانە شارۋالاردى وتاندىق ءوندىرىستىڭ ءتيىمدى تىڭايتقىشىمەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
وسىلايشا، ۇكىمەت ءوندىرىستى جوعارى دەڭگەيدە وڭدەۋ، ونەركاسىپتىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋ جانە جاڭا جۇمىس ورىندارىن قۇرۋ باعىتىندا جۇمىستار جۇرگىزىپ كەلەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستان مەن قىتاي كارباميد زاۋىتىن بىرلەسىپ سالادى.