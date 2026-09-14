«ءىشىپ العان با»: ماقسات اقانوۆ ايتىستان شەتتەتىلدى
استانا.قازاقپارات - ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ شايىر اۋىلىندا وتكەن ايتىس داۋعا اينالدى. ايتىسكەر اقىن ماقسات اقانوۆتىڭ ساحناداعى ادەپسىز سوزدەرى مەن ءجۇرىس-تۇرىسى الەۋمەتتىك جەلى قولدانۋشىلارى مەن ونەرسۇيەر قاۋىمنىڭ سىنىنا ۇشىرادى.
وسى جاعدايدان كەيىن حالىقارالىق ايتىس اقىندارى مەن جىرشى- تەرمەشىلەر وداعى شۇعىل شەشىم قابىلدادى، دەپ حابارلايدى Kursiv.Media.
جانجالدىڭ تۋىنداۋىنا شايىر اۋىلىنىڭ 100 جىلدىعىنا ارنالعان ايتىس سەبەپ بولدى. الەۋمەتتىك جەلىدە اقىننىڭ ساحنادا ايتقان سوزىنەن ءۇزىندى تاراپ، كوپشىلىكتىڭ اشۋىن تۋعىزدى. وسى ۆيدەوعا قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن نۇرگۇل حاسانوۆا اقىننىڭ ارەكەتىن ساحنا مادەنيەتى مەن ۇلتتىق ونەردىڭ ادەبىنە اشىق قايشى دەپ باعالادى.
«مىناۋ نە ماسقارا، نە كورگەنسىزدىك! اۋزى لاس ەلدى بىلعايدى دەگەن، اۋزىنا كەلگەنىن كوكىپ وتىرعان مىنانى جەلكەلەپ ساحنادان قۋىپ شىعاتىن ءبىر نامىستى ادام بولماعانى ما سول جەردە؟ ! ءجۇز جەردەن «جۇلدىز»، مىڭ جەردەن «ءدۇلدۇل» بولسا دا! مىناۋ نە باسىنۋ، نە تايراڭداۋ؟ ! ايتىستىڭ ادەبى، ساحنا مادەنيەتى قايدا؟! ەلدى سىيلاماۋ، جەردى قورلاۋ، تۇتاس حالىقتى ادام قۇرلى كورمەي، ار-نامىسىن تاپتاۋ عوي بۇل!»- دەپ جازدى ول.
جەلى قولدانۋشىلارىنىڭ باسىم بولىگى بۇل ءسوزدى قولداپ، ۇيىمداستىرۋشىلار مەن قازىلار القاسىنىڭ ارەكەتسىزدىگىن ايىپتادى.
ايتىس وداعىنىڭ جاۋابى
ايتىس اقىندارى مەن جىرشى-تەرمەشىلەر وداعىنىڭ ءتوراعاسى امانجول ءالتاي ورىن العان كەلەڭسىزدىككە بايلانىستى تۇسىنىكتەمە بەردى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل شارا وداقتىڭ رەسمي جوسپارىنا كىرمەيدى جانە ونى جەكە كاسىپكەرلەر مەن دەمەۋشىلەر ۇيىمداستىرعان.
«بۇل - ايتىس وداعىنىڭ جوسپارىندا جوق، شايىر اۋىلىندا بولعان ايتىس جەكە كاسىپكەرلەردىڭ دەمەۋشىلىگىمەن سول ءوڭىردىڭ ازاماتتارىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وتكەن. ءبىزدىڭ قاتىسىمىز جوق. ءوزىم ۇيىمداستىرعان، قاداعالاعان ايتىستاردا ساحنا مادەنيەتىنىڭ ساقتالۋىنا، اقىنداردىڭ ادەبىنە ەرەكشە ءمان بەرىلەدى»،- دەدى امانجول ءالتاي.
سونىمەن قاتار وداق باسشىسى وقيعا بۇكىل ايتىس قاۋىمداستىعىنىڭ قابىرعاسىنا باتقانىن جەتكىزىپ، جالپى اقىندار ونەرىنە كولەڭكە تۇسىرمەۋدى سۇرادى.
«ماقسات اقانوۆتى الداعى جارتى جىلدا ايتىستارعا قاتىستىرماۋ جونىندە شەشىم قابىلداندى. شايىر اۋىلىندا ورىن العان كەلەڭسىزدىك ءبىزدىڭ دە قابىرعامىزعا باتۋدا. ءبىر اقىننىڭ قاتەلىگى ءۇشىن بارلىق اقىن كىنالى ەمەس. ءوزىم ۇيىمداستىرعان، باسى-قاسىندا بولعان ايتىستاردا مۇنداي كەلەڭسىز جاعدايلار ەشقاشان بولعان ەمەس»، - دەپ تۇيىندەدى ءتوراعا.
قابىلدانعان شەشىمگە سايكەس، اقىن ماقسات اقانوۆ الداعى التى اي بويى وداق ۇيىمداستىراتىن رەسمي ايتىستار مەن شارالارعا قاتىسۋ قۇقىعىنان ايىرىلدى.
راۋان مۋتاير