ءۇيدىڭ اۋاسىن تازارتاتىن جانە زەڭنەن قورعايتىن 7 پايدالى وسىمدىك
استانا. قازاقپارات - ءۇي ءىشىن گۇلگە تولتىرۋ - ءارى ءسان، ءارى دەنساۋلىققا زور پايدا اكەلەدى. ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، كەيبىر ءۇي وسىمدىكتەرى تەك اۋانى تازارتىپ قانا قويماي، تەرەزە مەن قابىرعادا ءجيى پايدا بولاتىن زەڭنىڭ الدىن الادى، دەپ حابارلايدى تۇركستان باسىلىمى dailymail.co.uk-گە سىلتەمە جاساپ.
باقشا مامانى كريس بوننەتتىڭ ايتۋىنشا، وسىمدىكتەر اۋادان ارتىق ىلعالدى ءسىڭىرىپ، ءۇي ىشىندەگى ىلعال دەڭگەيىن تابيعي جولمەن رەتتەيدى. بۇل زەڭنىڭ ءتۇزىلۋ قاۋپىن ازايتادى. ال وسىمدىك مامانى كوننور تاۋنينگتىڭ ايتۋىنشا، وسىمدىكتەردىڭ جاپىراقتارى ارقىلى اۋاداعى سۋ بۋلارى ءسىڭىرىلىپ، تامىرلارىنا وتەدى، بۇل پروتسەسس «فوليارلى ءسىڭىرۋ» دەپ اتالادى. مۇنداي تابيعي «ىلعال سىڭىرگىشتەردى» ۆاننا، اس ءۇي نەمەسە كىر جۋاتىن بولمە سەكىلدى ىلعالدى جەرلەرگە قويعان ءتيىمدى.
وسىمدىكتەر تەك ىلعالمەن ەمەس، اۋانىڭ ساپاسىن دا جاقسارتادى. فوتوسينتەز كەزىندە ولار كومىرقىشقىل گازىن ءسىڭىرىپ، تازا وتتەگى بولەدى، بۇل ءۇيدىڭ ميكروكليماتىن جاقسارتىپ، كوڭىل- كۇيگە دە وڭ اسەر ەتەدى.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، ءۇيدىڭ اۋاسىن تازارتۋعا جانە زەڭنىڭ الدىن الۋعا ەڭ پايدالى 7 وسىمدىك مىنا وسىمدىكتەر:
1. سپاتيفيللۋم (بەيبىتشىلىك لالاگۇلى) - اۋانى تازارتىپ، بەنزول مەن فورمالدەگيد سەكىلدى توكسيندەردى سىڭىرەدى. ءبىراق ءۇي جانۋارلارىنا ۋلى.
2. اعىلشىن شىرماۋىعى (hedera helix) - اۋاداعى زەڭ مەن شاڭدى ازايتادى، تىنىس الۋ جولدارىن جەڭىلدەتەدى.
3. بوستون پاپوروتنيگى (sword fern) - جوعارى ىلعالدىلىقتى جاقسى كورەدى جانە فورمالدەگيدتى سۇزەدى.
4. حلوروفيتۋم (ورمەك وسىمدىك) - اۋانى ءتيىمدى تازارتادى، ءتۇتىن مەن زياندى گازداردى كەتىرەدى جانە جانۋارلار ءۇشىن قاۋىپسىز.
5. ارەكا پالماسى - ءۇي ىشىندەگى ىلعال دەڭگەيىن تەڭەستىرىپ، قۇرعاق تەرى مەن اللەرگيانىڭ الدىن الادى.
6. سانسيەۆيەريا (جىلان وسىمدىك) - اۋادان ىلعال مەن توكسيندەردى جۇتىپ، تۇندە دە وتتەگى بولەدى.
7. Crispy Wave (تولقىندى اسپلەنيۋم) - ەرەكشە تولقىندى جاپىراقتارى ارقىلى اۋانى تازارتىپ، بولمەنىڭ ىلعال بالانسىن ساقتايدى.
دۇرىس تاڭدالعان وسىمدىك تەك ينتەرەردى كورىكتەندىرىپ قانا قويماي، ءۇي اۋاسىن تابيعي جولمەن تازارتىپ، دەنساۋلىقتى قورعاۋعا كومەكتەسەدى. ال زەڭ مەن ىلعال ماسەلەسى بار ۇيلەر ءۇشىن بۇل - ەڭ قاراپايىم ءارى ەكولوگيالىق شەشىم.