ءۇي تاپسىرماسىن قانشا ساعات ورىنداعان ءجون؟ اتا-انالارعا كەڭەس
وقۋ جىلى باستالعاندا بالالارعا بىردەن كۇندەلىكتى رەجيم قالىپتاستىرۋ وڭاي بولمايتىنى انىق. وسى ورايدا مينيسترلىك اتا-انالارعا كەڭەس بەردى، - دەپ حابارلايدى ماسساگەت.
دۇرىس ۇيىمداستىرىلعان كۇن ءتارتىبى پايدالى ادەتتەر قالىپتاسۋىنا ىقپال ەتەدى، جۇيكە جۇيەسىن نىعايتادى جانە شارشاۋ دەڭگەيىن تومەندەتەدى. رەجيمنىڭ نەگىزگى كومپونەنتتەرى:
. ءۇي تاپسىرمالارىن ورىنداۋ؛
. بەلسەندى ويىندار جانە مىندەتتى تۇردە تازا اۋادا دەمالۋ؛
. دۇرىس تاماقتانۋ؛
. جاس ەرەكشەلىگىنە سايكەس تولىق ۇيقى؛
. قىزىعۋشىلىعى بويىنشا بوس ۋاقىت.
ءۇي تاپسىرماسىن قانشا ساعات ورىنداعان ءجون؟
. كىشى سىنىپتار ءۇشىن (1-4-سىنىپتار) ءۇي تاپسىرماسىن ورىنداۋعا 1,5-2 ساعاتتان ارتىق ەمەس؛
. 3-4-سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن 2 ساعاتقا دەيىن؛
. جوعارى سىنىپ وقۋشىلارىنا ءار 40 مينۋت سايىن مىندەتتى ءۇزىلىس جاساي وتىرىپ، كۇنىنە 3-4 ساعاتقا دەيىن.
تاماقتانۋ بويىنشا
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، بالا كۇنىنە 4-5 رەت 3,5-4 ساعاتتان اسپايتىن ارالىقپەن تاماقتانۋى كەرەك.
بوس ۋاقىت بويىنشا
«شىعارماشىلىق جانە حوببي ءۇشىن كۇنىنە كەمىندە 1-2 ساعات بەرىلۋى كەرەك»، - دەپ كەڭەس بەردى ماماندار.