    12:55, 11 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ءۇي تاپسىرماسىن قانشا ساعات ورىنداعان ءجون؟ اتا-انالارعا كەڭەس

    وقۋ جىلى باستالعاندا بالالارعا بىردەن كۇندەلىكتى رەجيم قالىپتاستىرۋ وڭاي بولمايتىنى انىق. وسى ورايدا مينيسترلىك اتا-انالارعا كەڭەس بەردى، - دەپ حابارلايدى ماسساگەت.

    Үй тапсырмасын
    فوتو: depositphotos.com

    دۇرىس ۇيىمداستىرىلعان كۇن ءتارتىبى پايدالى ادەتتەر قالىپتاسۋىنا ىقپال ەتەدى، جۇيكە جۇيەسىن نىعايتادى جانە شارشاۋ دەڭگەيىن تومەندەتەدى. رەجيمنىڭ نەگىزگى كومپونەنتتەرى:

     . ءۇي تاپسىرمالارىن ورىنداۋ؛
     .  بەلسەندى ويىندار جانە مىندەتتى تۇردە تازا اۋادا دەمالۋ؛
     . دۇرىس تاماقتانۋ؛
     . جاس ەرەكشەلىگىنە سايكەس تولىق ۇيقى؛
     . قىزىعۋشىلىعى بويىنشا بوس ۋاقىت.
    ءۇي تاپسىرماسىن قانشا ساعات ورىنداعان ءجون؟
     . كىشى سىنىپتار ءۇشىن (1-4-سىنىپتار) ءۇي تاپسىرماسىن ورىنداۋعا 1,5-2 ساعاتتان ارتىق ەمەس؛
     . 3-4-سىنىپ وقۋشىلارى ءۇشىن 2 ساعاتقا دەيىن؛
     . جوعارى سىنىپ وقۋشىلارىنا ءار 40 مينۋت سايىن مىندەتتى ءۇزىلىس جاساي وتىرىپ، كۇنىنە 3-4 ساعاتقا دەيىن.
    تاماقتانۋ بويىنشا
    دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، بالا كۇنىنە 4-5 رەت 3,5-4 ساعاتتان اسپايتىن ارالىقپەن تاماقتانۋى كەرەك.

    بوس ۋاقىت بويىنشا
    «شىعارماشىلىق جانە حوببي ءۇشىن كۇنىنە كەمىندە 1-2 ساعات بەرىلۋى كەرەك»، - دەپ كەڭەس بەردى ماماندار.

    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
