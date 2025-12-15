ءۇي شارۋاسىنداعى ايەلدەردىڭ جالاقىسى: ءۇندىستان بىرەگەي ەكسپەريمەنت باستادى
استانا. KAZINFORM - ءۇندىستاننىڭ 12 شتاتىندا 118 ميلليون ايەل ءۇي شارۋاسى ءۇشىن تۇراقتى تولەم الىپ وتىر. بۇل باعدارلاما ايەلدەردى قولداۋعا جانە ولاردىڭ ەڭبەگىن تانۋعا باعىتتالعان الەمدەگى ەڭ ءىرى الەۋمەتتىك ەكسپەريمەنتتەردىڭ بىرىنە اينالدى، دەپ حابارلايدى BBC.
ءۇندىستاننىڭ ورتالىق بولىگىندەگى مادحيا- پرادەش شتاتىنداعى كەنتتەردىڭ بىرىندە ءۇي شارۋاسىنداعى ايەل پرەميلا بحالاۆي اي سايىن از، ءبىراق تۇراقتى اقشا سوماسىن الىپ وتىر. ونىڭ رەسمي جۇمىسى جوق، بۇل ۇكىمەتتەن الىپ وتىرعان ەرەكشە جاردەماقى.
ايەلدىڭ ءوزىنىڭ ايتۋىنشا، 1500 رۋپيا (شامامەن 16 دوللار) ءدارى-دارمەك، كوكونىس ساتىپ الۋعا جانە ۇلىنىڭ وقۋ اقىسىن تولەۋگە جەتكىلىكتى. ءبىراق ول ءۇشىن تولەمدەر تەك ماتەريالدىق جاعىنان عانا ەمەس، بولجامدى تابىس، ءومىرىن باقىلاۋ جانە تاۋەلسىزدىك سەزىمى ءۇشىن دە ماڭىزدى - مۇنىڭ ءبارى ونىڭ كۇندەلىكتى ومىرىنە ايتارلىقتاي وزگەرىس اكەلدى.
مۇنداي جاردەماقىنى ءۇندىستاننىڭ 12 شتاتىندا قازىردىڭ وزىندە 118 ميلليون ايەل الىپ وتىر. وسىلايشا، ءۇندىستان الەمدەگى ەڭ ءىرى الەۋمەتتىك ەكسپەريمەنتتەردىڭ ءبىرىن جۇرگىزىپ كەلەدى.
مەملەكەت ۇزاق ۋاقىت بويى استىق، وتىن جانە اۋىلشارۋاشىلىق ونىمدەرىنە سۋبسيديالار بەرىپ كەلدى. ەندى ول العا تاعى ءبىر قادام جاسادى: بەلگىلى ءبىر جاستاعى ايەلدەرگە تەك ءۇي شارۋاسىن جۇرگىزىپ، نەگىزگى كۇتىم جۇمىستارى جانە قوعامدىق ومىرگە قاتىسۋى ءۇشىن اقى تولەنىپ وتىر. ىرىكتەۋ كريتەرييلەرىنە جاس ەرەكشەلىگى، تابىس دەڭگەيى جانە مەملەكەتتىك قىزمەتكەرلەر، سالىق تولەۋشىلەر، كولىك يەلەرى جانە ءىرى جەر يەلەرى بار وتباسىلار ءۇشىن ەرەكشەلىكتەر كىرەدى.
- مۇنداي تولەمدەر ءۇندىستان شتاتتارىنداعى ايەلدەرگە ارنالعان الەۋمەتتىك قولداۋ جۇيەسىنىڭ ايتارلىقتاي كەڭەيۋىن بىلدىرەدى، - دەيدى لوندونداعى كورولدىك كوللەدجدىڭ قۇقىق جانە الەۋمەتتىك ادىلەتتىلىك پروفەسسورى پرابحا كوتيسۆاران.
ايتا كەتۋ كەرەك، سومالار ايىنا 1000-نان 2500 رۋپياعا دەيىن (شامامەن 12-30 ا ق ش دوللارى) ، بۇل ءۇي شارۋاشىلىعى تابىسىنىڭ شامامەن %5-12. ءبىراق ەڭ باستىسى - تولەمدەر تۇراقتى.
سونىمەن قاتار 300 ميلليون ايەلدىڭ بانك شوتتارى بولعاندىقتان، قاراجات اۋدارۋ جىلدام جانە ىڭعايلى بولدى.
وسىعان دەيىن ۇلتتىق ەكونوميكا ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى ازامات ءامرين ايەلدەر كاسىپكەرلىگىن قولداۋ بويىنشا شارالار كەشەنىن تانىستىرعانىن جازدىق.