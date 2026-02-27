13:52, 27 - اقپان 2026 | GMT +5
ءى ءى م اتىراۋدا اتا-ەنەسىن ءولتىردى دەگەن كۇدىكتىنىڭ ۇستالعان ءساتىن جاريالادى
الماتى. KAZINFORM – ءى ءى م اتىراۋ وبلىسىنداعى اتا-ەنەسىن ءولتىردى دەگەن كۇدىكتىنىڭ ۇستالعان ۆيدەوسىن جاريالادى.
ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى شەتەلدىك ارىپتەستەرمەن ءوزارا ءىس-قيمىل ناتيجەسىندە يندونەزيا رەسپۋبليكاسىنىڭ لومبوك ارالىنداعى سەنارۋ اۋىلىندا اسا اۋىر قىلمىس جاسادى دەپ كۇدىككە ىلىنگەن ەر ادامدى ۇستاعان بولاتىن.
ونىمەن بىرگە بۇرىنعى ايەلى دە انىقتالعان.
ايتا كەتەلىك اتىراۋدا اتا-ەنەسىن ءولتىردى دەگەن كۇدىكتى يندونەزيادا ۇستالعانى تۋرالى جازعان ەدىك.
سونداي-اق ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ اتىراۋ وبلىسىندا وتباسى مۇشەلەرىن ءولتىردى دەگەن كۇدىككە ەكى ادام ىلىنگەنىن ايتقان ەدى.