ءى ءى م: بەس ايدا مال ۇرلاۋمەن اينالىسقان 58 توپ ۇستالدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ بەس ايىندا ەلىمىز بويىنشا 266 مال ۇرلىعى تىركەلدى، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 11 پايىزعا تومەن، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
- سونىمەن قاتار مال ۇرلىعىن اشۋ كورسەتكىشىندە وڭ ديناميكا بايقالادى. قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە مال ۇرلىعىنا قاتىسى بار 258 ادام ۇستالىپ، 58 قىلمىستىق توپتىڭ ارەكەتى توقتاتىلدى. ۇرلانعان 1730 باس مالدىڭ 1007 سى يەلەرىنە قايتارىلدى. جامبىل وبلىسىندا پوليتسيا جالپى قۇنى 15 ميلليون تەڭگەدەن اساتىن 25 باس ءىرى قارا مالدىڭ ۇرلانۋ دەرەگىن اشتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار وندا جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارى بارىسىندا ءوڭىردىڭ ءۇش تۇرعىنى ۇستالعانى ايتىلادى.
ولار تۇنگى ۋاقىتتا جۇك كولىگىن پايدالانىپ، جايىلىمنان مال ۇرلاپ، كەيىن ونىڭ ءبىر بولىگىن دەلدالدار ارقىلى ساتىپ جىبەرگەن.
قازىرگى ۋاقىتتا كۇدىكتىلەر ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. ۇرلانعان مال زاڭدى يەسىنە قايتارىلدى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى اۋىل شارۋاشىلىعى جانۋارلارىنىڭ يەلەرىن مالدى قاراۋسىز ەركىن جايىلىمعا جىبەرمەۋگە، ونى ۋاقتىلى تاڭبالاپ، مال جوعالعان جاعدايدا پوليتسياعا دەرەۋ حابارلاۋعا شاقىرادى.