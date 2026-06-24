ءى ءى م باسشىسى «شترافستان» تەڭەۋىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ سۇحبات بەرىپ، ەلدەگى ءتارتىپ جايىنا توقتالىپ قانا قويماي، «شترافستان» دەگەن تەڭەۋگە قاتىستى دا ويىن جەتكىزگەن.
سادەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇكىل الەمدە ايىپپۇل سانكسيالارى ءتارتىپ ورناتۋدىڭ ءتيىمدى قۇرالى سانالادى. ال كەز كەلگەن جازالاۋ تاجىريبەسىنىڭ باستى ماقساتى - قۇقىقتىق ءتارتىپ پەن قاۋىپسىزدىك ءۇشىن جاعداي جاساۋ.
وكىنىشكە قاراي، كەيبىر ازاماتتار «جامان» ارەكەتتىڭ نە ەكەنىن تەك قالتاسىنا سالماق تۇسكەندە عانا تۇسىنەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيستر.
مينيستر زاڭعا باعىنعاندار ايىپپۇل ارقالامايتىنىن، سانالى تۇردە ەرەجە بۇزاتىندار جازالانىپ، باسقالار سول قاتەدەن ساباق الۋ ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
ءاربىر ادام بالا كەزىنەن مۇنداي ارەكەت زاڭعا باعىناتىن ازاماتقا جات ەكەنىن ءتۇسىنۋى كەرەك. ۇلىتاۋ وبلىسىنداعىداي بالالاردىڭ ستاديونداعى ورىندىقتاردى قيراتۋى نەمەسە استاناداعىداي ساياباقتاردى ورتەۋى - مۇلدەم جول بەرىلمەيتىن نارسە. ال ەرەسەكتەرگە ۇلگى بولاتىن تاعى ءبىر جاعداي - اتىراۋ وبلىسىندا كىشكەنتاي بالانىڭ ۇلكەندەردەن كەيىن قوقىس جيناپ جۇرگەنى. مىنە، ءتارتىپتىڭ قادىرىن تۇسىنەتىن وسكەلەڭ ۇرپاق وسى، - دەدى ەرجان سادەنوۆ.
ءى ءى م باسشىسى ادام زاڭ بويىنشا ءومىر سۇرگەندە، ونىڭ قورقاتىن نەمەسە اقتالاتىن ەشتەڭەسى بولمايتىنىن ايتتى.
«نە ىستەرىڭدى بىلمەسەڭ، زاڭ بويىنشا ارەكەت ەت» دەپ تەگىن ايتىلماعان عوي، - دەپ تولىقتىردى ول.
شترافستان اتاۋى قايدان شىقتى؟
2024-جىلعى 4-جەلتوقساندا ءماجىلىس ەكىنشى وقىلىمدا «اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسكە وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭدى قابىلدادى. سوندا «اق جول» پارتياسىنىڭ ليدەرى ازات پەرۋاشيەۆ بۇل قۇجاتقا قارسى شىعىپ، بۇعان «شترافستان» تەڭەۋىن قولداندى. ءسويتىپ، دەپۋتاتتىڭ ايتقانى الەۋمەتتىك جەلىدە كەڭىنەن تالقىلاندى.
2025-جىلعى 28-قاڭتاردا وتكەن ۇكىمەتتىڭ كەڭەيتىلگەن وتىرىسىندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستانعا وسىنداي ايدار تاعىپ جۇرگەندەردى سىنادى.
بۇكىل الەمدىك تاجىريبە كورسەتكەندەي، ماجبۇرلەۋ شارالارىنسىز تارتىپكە قول جەتكىزۋ مۇمكىن ەمەس، سوندىقتان مەملەكەتتىڭ ءىس-قيمىلىنا تۇسىنىستىكپەن قاراۋ كەرەك. مۇندا ديالوگ ارقىلى قوعامدىق كەلىسىم بولۋى ءتيىس. قالاي بولعاندا دا، مەملەكەتتىڭ زاڭدى ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا قابىلداپ جاتقان شارالارى ءوز ەلىنە ايدار تاعۋعا سەبەپ بولماۋى كەرەك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
كەيىن ازات پەرۋاشيەۆ تەڭەۋىنىڭ ءساتسىز شىققانىن كوپشىلىك الدىندا مويىنداعانىمەن، ءبىراز ۋاقىت وتكەن سوڭ قىزمەتىنەن كەتتى.
جاقىندا الاتاۋ قالاسىن دامىتۋعا ارنالعان كەڭەس بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى ەلدى «شترافستان» دەپ اتايتىن دەپۋتاتتار تۋرالى تاعى دا پىكىر ءبىلدىردى.
كەيبىر ەلىمىزدى جاقتىرمايتىن، مەنسىنبەيتىن كىسىلەر، وكىنىشكە قاراي، سولاردىڭ ىشىندە پارلامەنت دەپۋتاتتارى بار، قۇقىقتىق ارەكەتتەرىمىزدى «شترافستان»، «ايىپپۇلستان» دەپ اتايدى ەكەن. مەيلى، ءوز ويلارىنىڭ كەلتەلىگىن كورسەتە بەرسىن. ال حالقىمىزعا قوعامدىق ءتارتىپ پەن قاۋىپسىزدىك كەرەك. سوندىقتان ءبىز وسى جولدان تايمايمىز، باتىل تۇردە «زاڭ مەن ءتارتىپ» ساياساتىن جۇرگىزەمىز. سەبەبى بۇل - حالقىمىزدىڭ تالابى، حالقىمىزدىڭ سۇرانىسى. بۇكىل قوعام دا، اكىمدەر دە بۇل ماسەلەگە باسا نازار اۋدارۋى كەرەك، - دەپ قاداپ ايتتى قاسىم-جومارت توقايەۆ.