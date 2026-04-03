ءوزىڭدى جالعىز سەزىنۋ دەنساۋلىققا قالاي اسەر ەتەدى؟
استانا. KAZINFORM - ادامنىڭ ءوزىن قانشالىقتى جالعىز سەزىنەتىنى ونىڭ شىن مانىندە قانشا اداممەن ارالاساتىنىنان دا ماڭىزدى بولۋى مۇمكىن. مۇنداي قورىتىندىعا Cornell University عالىمدارى جۇرگىزگەن زەرتتەۋ ناتيجەسىندە كەلدى. جۇمىس JAMA Network Open جۋرنالىندا جاريالانعان.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، جالعىزدىق تەك الەۋمەتتىك بايلانىستىڭ ازدىعى ەمەس، ادامنىڭ ولاردى قالاي قابىلدايتىنىنا دا تىكەلەي بايلانىستى. ياعني، ادامدار كوپ ورتادا جۇرسە دە ءوزىن جالعىز سەزىنۋى مۇمكىن.
عالىمدار «الەۋمەتتىك اسيممەتريا» ۇعىمىن ەنگىزدى، بۇل ناقتى الەۋمەتتىك جاعداي مەن ادامنىڭ ىشكى سەزىمىنىڭ سايكەس كەلمەۋى. ماسەلەن، بايلانىستارى جەتكىلىكتى بولسا دا ءوزىن جالعىز سەزىنەتىندەر «الەۋمەتتىك تۇرعىدان وسال» توپقا جاتادى.
13 جىلدان استام ۋاقىت بويى 50 جاستان اسقان 7,8 مىڭنان استام ادامدى باقىلاۋ بارىسىندا ءدال وسى توپتىڭ دەنساۋلىققا قاتىستى قاۋىپتەرى جوعارى ەكەنى انىقتالدى. ولاردا جۇرەك- قان تامىرلارى اۋرۋلارى، سوزىلمالى وكپە اۋرۋلارى جانە جالپى ءولىم قاۋپى ايتارلىقتاي جوعارى بولعان.
ال كەرىسىنشە، الەۋمەتتىك بايلانىسى از بولسا دا ءوزىن جالعىز سەزىنبەيتىن ادامدار («الەۋمەتتىك تۇرعىدان توزىمدىلەر») اراسىندا مۇنداي قاۋىپتەر الدەقايدا تومەن بولعان.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى World Health Organization دەرەكتەرىمەن دە ۇندەسەدى. ۇيىمنىڭ مالىمەتىنشە، الەم حالقىنىڭ شامامەن %16 ى جالعىزدىق سەزىمىن باستان كەشىرەدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، جالعىزدىقپەن كۇرەسۋ ءۇشىن تەك الەۋمەتتىك ورتانى كەڭەيتۋ جەتكىلىكسىز. ەڭ ماڭىزدىسى - ادامنىڭ ءوز بايلانىستارىن قالاي قابىلدايتىنى مەن ەموتسيالىق جاعدايىن جاقسارتۋ.