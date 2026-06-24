ءوزىن جاقسى كورەتىن ادامدار جۇمىستا باقىتتىراق سەزىنەدى
استانا. KAZINFORM - پسيحولوگتاردىڭ جاڭا زەرتتەۋى جۇمىس ورنىنداعى ادامنىڭ پسيحولوگيالىق ءال-اۋقاتىنا تۇلعالىق قاسيەتتەردىڭ قالاي اسەر ەتەتىنىن انىقتادى. زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سايكەس، نارسيسسيزم بەلگىلەرى بار ادامدار ءوز ومىرىنە كوبىرەك قاناعاتتانىپ، ءوزىن سەنىمدى سەزىنەدى جانە كۇيزەلىسپەن جەڭىلىرەك كۇرەسەدى. ال پسيحوپاتيالىق بەلگىلەرى جوعارى ادامداردىڭ پسيحولوگيالىق جاعدايى كەرىسىنشە ناشار بولىپ شىقتى، دەپ حابارلايدى psypost.org.
عالىمدار زەرتتەۋدى ءۇندىستاننىڭ اسسام شتاتىنداعى ونەركاسىپتىك باسقارۋ سالاسىندا جۇمىس ىستەيتىن 217 قىزمەتكەردىڭ قاتىسۋىمەن جۇرگىزدى. قاتىسۋشىلار ارنايى ساۋالنامالار ارقىلى وزدەرىنىڭ تۇلعالىق ەرەكشەلىكتەرىن، ەموتسيونالدىق ينتەللەكت دەڭگەيىن جانە پسيحولوگيالىق ءال-اۋقاتىن باعالاعان.
زەرتتەۋ بارىسىندا عالىمدار «قاراڭعى تريادا» دەپ اتالاتىن ءۇش تۇلعالىق قاسيەتتى - ءنارسيسسيزمدى، ماكياۆەلليزمدى جانە پسيحوپاتيانى تالدادى. بۇل قاسيەتتەردىڭ بارلىعى ەگوتسەنتريزم، مانيپۋلياتسياعا بەيىمدىلىك جانە ەمپاتيانىڭ تومەندىگىمەن سيپاتتالادى.
ناتيجەلەر كورسەتكەندەي، نارسيسسيزم دەڭگەيى جوعارى قىزمەتكەرلەر پسيحولوگيالىق ءال-اۋقاتتىڭ جوعارى كورسەتكىشتەرىن كورسەتكەن. زەرتتەۋشىلەر مۇنى ولاردىڭ ەموتسيونالدىق ينتەللەكتىنىڭ سالىستىرمالى تۇردە جوعارى بولۋىمەن بايلانىستىرادى. مۇنداي ادامدار ءوز ەموتسيالارىن جانە اينالاسىنداعىلاردىڭ كوڭىل كۇيىن جاقسىراق ءتۇسىنىپ، الەۋمەتتىك ورتاعا بەيىمدەلە الادى.
ال پسيحوپاتيالىق بەلگىلەرى باسىم ادامداردا جاعداي مۇلدە باسقاشا بولعان. ولار ەموتسيالاردى تانۋ مەن باسقارۋدا كوبىرەك قيىندىقتارعا تاپ بولىپ، ومىردەگى ماقساتتىلىق، جەكە دامۋ جانە ءوزىن-ءوزى قابىلداۋ كورسەتكىشتەرى بويىنشا تومەن ناتيجەلەر كورسەتكەن. عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي ادامداردىڭ ەموتسيالىق تاپشىلىعى تۇراقتى الەۋمەتتىك بايلانىستار قۇرۋعا جانە ۇجىمدا ءتيىمدى جۇمىس ىستەۋگە كەدەرگى كەلتىرەدى.
زەرتتەۋدە ماكياۆەلليزمنىڭ پسيحولوگيالىق ءال-اۋقاتقا اسەرى ءالسىز بولعانى انىقتالدى. باستاپقى تالداۋلاردا بۇل قاسيەت ءال-اۋقاتتىڭ تومەندەۋىمەن بايلانىستى بولعانىمەن، باسقا فاكتورلاردى ەسكەرگەننەن كەيىن ونىڭ ىقپالى ستاتيستيكالىق تۇرعىدان ماڭىزدى بولماعان.
زەرتتەۋ اۆتورلارى ناتيجەلەردى ساقتىقپەن ءتۇسىندىرۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. سەبەبى بارلىق مالىمەتتەر قاتىسۋشىلاردىڭ ءوزىن-ءوزى باعالاۋىنا نەگىزدەلگەن جانە زەرتتەۋ تەك ءبىر وڭىردە جۇرگىزىلگەن. سوعان قاراماستان، جۇمىس ەموتسيونالدىق ينتەللەكتتىڭ قىزمەتكەرلەردىڭ پسيحولوگيالىق ساۋلىعىندا ماڭىزدى ءرول اتقاراتىنىن كورسەتەدى.
عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، كومپانيالار قىزمەتكەرلەردىڭ ەموتسيونالدىق داعدىلارىن دامىتۋعا باعىتتالعان باعدارلامالاردى ەنگىزسە، بۇل ۇجىمداعى پسيحولوگيالىق احۋالدى جاقسارتىپ، ەڭبەك ونىمدىلىگىن ارتتىرۋعا كومەكتەسۋى مۇمكىن.
ايتا كەتەيىك، نارسيسسيزم - ءوزىن-ءوزى جاقسى كورۋ، ءوز مۇددەسىن باسقالاردان جوعارى قويۋمەن سيپاتتالاتىن مىنەز-قۇلىق ەرەكشەلىگى.