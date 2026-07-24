ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندارعا جاڭا سالىق ەنگىزىلە مە - مينيسترلىك جاۋابى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار ءۇشىن جەكە سالىق قاراستىرىلمايدى، دەپ حابارلايدى ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ب ا ق-تا جاريالانعان اقپاراتقا بايلانىستى ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعان ازاماتتار ءۇشىن جەكە تابىس سالىعىن (ج ت س) ەنگىزۋ ماسەلەسى قازىرگى ۋاقىتتا قارالىپ وتىرماعانىن جەتكىزدى.
بۇگىن «اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسىنىڭ الاڭىندا سالىق زاڭناماسىن جەتىلدىرۋدى تالقىلاۋ بارىسىندا قاتىسۋشىلار ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتۋ ينستيتۋتىن ودان ءارى دامىتۋدىڭ ءتۇرلى ءتاسىلىن قاراستىرعان ەدى. پىكىر الماسۋ كەزىندە رەتتەۋدىڭ كەيبىر ىقتيمال نۇسقالارى تۋرالى دا ايتىلعان. ءبىراق بۇل ماسەلە الداعى كەزەڭنىڭ ەنشىسىندەگى ساراپتامالىق پىكىرتالاستىڭ تاقىرىبى عانا بولۋى مۇمكىن.
- ال بۇگىنگى تاڭدا ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار ءۇشىن ج ت س ەنگىزۋ بويىنشا ەشقانداي شەشىم قابىلدانعان جوق. بۇل الداعى كەزەڭنىڭ دە كۇن تارتىبىندە تۇرعان ماسەلە ەمەس. جاڭا سالىق كودەكسىنىڭ شەڭبەرىندە ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعاندار ءۇشىن تەك الەۋمەتتىك تولەم تولەۋ كوزدەلگەن، بارلىعى %4 (تابىس ايىنا 300 ا ە ك-تەن اسپايتىن جاعدايدا، قىزمەت جالدامالى جۇمىسكەرلەردى تارتپاي جۇرگىزىلەدى جانە رۇقسات ەتىلگەن تىزبەگە كىرەدى)، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالساق، ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىعانداردىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسى ماسەلەسى بيىلعى 21-شىلدەدە پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ توراعالىعىمەن وتكىزىلگەن جوبالىق كەڭسەنىڭ وتىرىسىندا قارالعان بولاتىن. ونىڭ قورىتىندىسىندا الەۋمەتتىك جانە كاسىپكەرلىك كودەكستەرگە وزگەرىستەردى اعىمداعى تۇزەتۋلەر پاكەتىنە قوسپاۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.
مينيسترلىكتىڭ مالىمەتىنشە، بۇل ماسەلەنى قاراۋعا جاڭا رەجيمدى قولدانۋدا جەتكىلىكتى تاجىريبە جيناقتالىپ، ونىڭ جۇمىس ناتيجەسى تالداعاننان كەيىن، كەلەسى جىلى ورالۋ جوسپارلانىپ وتىر.