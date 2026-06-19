ءوز-وزىنە جۇمىس ىستەۋ ادامدى باي دا، باقىتتى دا ەتپەيدى – ا ق ش زەرتتەۋشىلەرى
استانا. KAZINFORM - وزىڭە جۇمىس ىستەۋ ءاردايىم بايلىق پەن باقىتقا اپارمايدى. 12686 امەريكالىقتىڭ ءومىر جولىن 30 جىلدان استام ۋاقىت بويى باقىلاعان زەرتتەۋ وسىنداي قورىتىندىعا كەلدى، دەپ حابارلايدى studyfinds.com.
زەرتتەۋ اۆتورلارى كاسىپكەرلىكتىڭ ءبىرىڭعاي ۇلگىسى جوق ەكەنىن انىقتاعان. ادامداردىڭ ءبىر بولىگى جاستايىنان كاسىپ اشىپ، ونى ۇزاق جىلدار بويى جۇرگىزسە، ەندى بىرەۋلەرى ءبىراز ۋاقىتتان كەيىن جالدامالى جۇمىسقا قايتا ورالعان. ال كەيبىرەۋلەر كاسىپكەرلىككە تەك 35 جاستان كەيىن كەلگەن.
ەڭ قىزىعى - تابىس پەن ءومىر ساپاسىنا كاسىپ باستاعان جاس ەمەس، بيزنەستىڭ رەسمي مارتەبەسى كوبىرەك اسەر ەتەدى. رەسمي تىركەلگەن كومپانيا يەلەرى ورتا ەسەپپەن كوبىرەك تابىس تاۋىپ، ومىرىنە دە كوبىرەك قاناعاتتاناتىنىن ايتقان. ال ءوزىن-ءوزى جۇمىسپەن قامتىپ، ءبىراق تولىققاندى كومپانيا قۇرماعانداردىڭ تابىسى ايتارلىقتاي ارتپاعان ءارى پسيحولوگيالىق ءال-اۋقاتى تومەندەگەن.
زەرتتەۋشىلەردىڭ مالىمەتىنشە، ەڭ قولايسىز سەناري - 35 جاستان كەيىن رەسمي كومپانيا قۇرماي جەكە كاسىپپەن اينالىسۋ. بۇل توپتاعى ادامداردىڭ ءومىر ساپاسى ەڭ قاتتى تومەندەگەنىمەن، قارجىلىق پايداسى ايتارلىقتاي بولماعان.
سونداي-اق كاسىپكەر اتانۋ ىقتيمالدىعىنا ەڭ كوپ اسەر ەتەتىن فاكتوردىڭ ءبىرى - وتباسى تاجىريبەسى ەكەنى انىقتالدى. ياعني اتا-اناسى نەمەسە تۋىستارى بيزنەسپەن اينالىسقان ادامداردىڭ ءوز كاسىبىن اشۋ مۇمكىندىگى الدەقايدا جوعارى بولعان.
عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، «وزىڭە جۇمىس ىستەۋ مىندەتتى تۇردە ەركىندىك، مول تابىس جانە باقىت اكەلەدى» دەگەن تۇسىنىك شىندىقتى تولىق كورسەتپەيدى. كاسىپكەرلىكتىڭ ناتيجەسى ادامنىڭ جاسى مەن تاۋەكەلگە بارۋىنان گورى، بيزنەستىڭ قانشالىقتى تۇراقتى ءارى رەسمي ۇيىمداستىرىلعانىنا كوبىرەك بايلانىستى.