«ءوز تامىرىمدى تەرەڭىرەك سەزىنگەن ساپار بولدى»: مۇستافا وزتۇرىكتىڭ قىزى اتا-باباسىنىڭ كەسەنەسىنە زيارات ەتتى
استانا.قازاقپارات - داڭقتى سپورتشى، تاەكۆوندودان التى دۇركىن الەم چەمپيونى مۇستافا وزتۇرىكتىڭ قىزى نەسليحان وزتۇرىك اتا-باباسىنىڭ تۋعان جەرى - اباي وبلىسىنداعى ماقانشى اۋدانىنا بارىپ، تۋماتاي بابا ۇرپاقتارىنىڭ كەسەنەسىنە زيارات ەتكەنىن ايتتى.
«كەيدە ادامنىڭ جولى العا ەمەس، ءوز تامىرىنا قايتا اپارادى.
ماعان سونداي ەرەكشە كۇن بۇيىردى. ماقانشى اۋىلى ماقانشى اۋدانى باقتى اۋىلىنا بارىپ، اتا-بابامنىڭ مەكەنى - تۋماتاي بابا ۇرپاقتارىنىڭ كەسەنەسىنە زيارات ەتتىم. بۇل ساپار مەن ءۇشىن جاي عانا جول ەمەس، وتكەنىممەن قاۋىشقان، ءوز تامىرىمدى تەرەڭىرەك سەزىنگەن رۋحاني ساپار بولدى.
«اتا جۇرتىم» دەپ كەلگەندە مەنى قۇشاق جايا قارسى العان بارشا تۋعان-تۋىستارىما شىن جۇرەكتەن العىسىمدى بىلدىرەمىن. سىزدەردىڭ ىستىق ىقىلاستارىڭىز، اق پەيىلدەرىڭىز بەن مەيىرىمدەرىڭىز جۇرەگىمە ەرەكشە جىلۋلىق سىيلادى»، - دەدى ن. وزتۇرىك.
سونداي-اق ول اقساقالداردىڭ باتاسىن الىپ، تۋعان-تۋىستارى مەن ساپاردى ۇيىمداستىرۋعا اتسالىسقان ازاماتتارعا العىسىن ءبىلدىردى.
«تۋماتاي اۋلەتىنىڭ بۇگىنگى ەڭ ۇلكەن اقساقالى احمەت اتامىزدىڭ اق باتاسىن الۋ - مەن ءۇشىن ۇلكەن باقىت ءارى ومىرلىك ونەگە.
الماتىداعى اۋرۋحانادان ەندى عانا شىعىپ، دەنساۋلىعىنا قاراماستان ءبىز ءۇشىن ارنايى كەلىپ، اتا-تەگىمىزدىڭ شەجىرەسىن تارقاتىپ، تاريحىمىزدى جان-جاقتى ءتۇسىندىرىپ بەرگەن سويۋزبەك اعاما ايتار العىسىم شەكسىز.
وسى ساپار بارىسىندا جولىمىزدى كۇتىپ، جانىمىزدان تابىلىپ، ەرەكشە قۇرمەت كورسەتىپ، قولداۋ بىلدىرگەن باۋىرجان ءماۋلىتقان ۇلىنا، ماقانشى اۋدانى اكىمىنىڭ ورىنباسارى راحات ءشارىپ ۇلىنا، باقتى اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى مەدەت ەرجان ۇلىنا، ابەن تۇيتىن ۇلىنا جانە الماس احمەت ۇلى اعاما شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن.
سونىمەن قاتار، جاس ۇرپاقتى سپورتقا باۋلىپ، دۇرىس باعىت-باعدار بەرىپ جۇرگەن جاتتىقتىرۋشى ەرجان مارات ۇلىنا شاكىرتتەرىڭىز بيىك بەلەستەردى باعىندىرا بەرسىن دەگەن اق تىلەگىمدى جولدايمىن.
اللا بارشا اعايىنعا اماندىق، مىقتى دەنساۋلىق، ءار شاڭىراققا باق-بەرەكە ءناسىپ ەتسىن!»، - دەدى ول.
turkystan.kz
ءىنجۋ ءاليحان