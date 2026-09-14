ءوز-ءوزىڭىز سويلەسەسىز بە؟ پسيحولوگتار مۇنىڭ پايداسىن ءتۇسىندىردى
استانا. قازاقپارات – پسيحولوگتار گرەيس تۆورەك پەن گەري لۋپيان ادامنىڭ ءوز-وزىمەن سويلەسۋىن قالىپتى قۇبىلىس دەپ باعالادى. ولاردىڭ پىكىرىن La Nacion باسىلىمى جاريالادى.
تۆورەكتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ادەتتىڭ پايداسى كوپ. ادام ءوز ويىن داۋىستاپ ايتقان كەزدە ويى مەن سەزىمىن رەتتەپ، كۇندەلىكتى شارۋالاردى جەڭىلىرەك اتقارا الادى. سونداي-اق، بۇل كۇيزەلىستى ازايتىپ، ىشكى ماسەلەلەردىڭ شەشىمىن تابۋعا كومەكتەسەدى.
پسيحولوگتىڭ سوزىنشە، ءوز-وزىمەن سويلەسۋ سىني ويلاۋ قابىلەتىن دە دامىتادى.
گەري لۋپيان دا وسى پىكىردى قولدايدى. ونىڭ ايتۋىنشا، وزىمەن سويلەسۋ كۇيزەلىستى ازايتىپ، باستاۋعا زاۋقى سوقپاي جۇرگەن ىسكە كىرىسۋگە ىنتا بەرەدى.
مامان قىزىق تاجىريبە تۋرالى دا ايتتى. ەكسپەريمەنت كەزىندە قاتىسۋشىلار بولمە ىشىنەن ءارتۇرلى زاتتاردى ىزدەگەن. زەرتتەۋ بارىسىندا ىزدەگەن زاتىن داۋىستاپ سيپاتتاپ وتىرعان ادامدار كەرەگىن ۇندەمەي ىزدەگەندەرگە قاراعاندا الدەقايدا تەز تاپقانى بايقالعان.