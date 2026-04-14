ءوز ۋاقىتىندا الەمدىك مۋزىكا مەن فۋتبولدى ءدۇر سىلكىندىرگەن ەكى ءان
استانا. KAZINFORM - بۇل ەكى ءاندى جاي تۋرنير ءانى دەپ ەمەس، ولار ءوز كەزەڭىنىڭ بەلگىسى.
كەيبىر اندەر بەلگىلى ءبىر وقيعامەن بىرگە ءومىر سۇرەدى. ولار جەكە تىڭدالاتىن تۋىندى بولسا دا، ناقتى ءبىر ۋاقىتتىڭ، ناقتى ءبىر ءساتتىڭ بەلگىسى رەتىندە ەستە قالادى. فۋتبولدان الەم چەمپيوناتى - ءدال وسىنداي ورتا. تۋرنير بىرنەشە اپتا عانا وتەدى، ءبىراق سول بىرىنشىلىكتىڭ ءانۇرانى الەمدىك حيتكە اينالۋى مۇمكىن. وسى تۇرعىدان العاندا، فۋتبول تاريحىندا ەرەكشە ەستە قالعان ەكى ءان بار - La Copa de la Vida جانە Waka Waka (This Time for Africa).
بۇل ەكى ءان ءارتۇرلى كەزەڭدە شىقتى. ءبىراق ەكەۋىن بىرىكتىرەتىن ورتاق نارسە - ولاردىڭ فۋتبولدان اسىپ، كەڭ اۋديتورياعا تارالۋى. ءبىرى ستاديون ىشىندە قالىپتاسقان ەنەرگيانى كورسەتسە، ەكىنشىسى سول ەنەرگيانى جاھاندىق پوپ مادەنيەتكە اينالدىردى.
«Go, go, go! Ale, ale, ale!»
La Copa de la Vida ءانى 1998-جىلعى فرانسياداعى الەم چەمپيوناتىنا بايلانىستى شىقتى. ورىنداۋشىسى Ricky Martin. بۇل كەزەڭدە فۋتبول اندەرى كوبىنە تۋرنير اياسىندا عانا تانىلاتىن. ءبىراق La Copa de la Vida بۇل شەڭبەردەن شىعا الدى. ءاننىڭ قۇرىلىمىن قاراساق، ىرعاق بىردەن جوعارى تەمپتە باستالادى، ءۇزىلىس از، قوزعالىس ۇزىلمەيدى. قايىرماسى قىسقا، ءبىراق قايتالامالى. سوندىقتان كوپشىلىك ونى ءبىر تىڭداعاننان كەيىن-اق بىرگە ايتا الادى.
La Copa de la Vida-دا ماتىننەن گورى ىرعاق باسىم. «Go, go, go! Ale, ale, ale!» سياقتى بولىكتەر ناقتى ماعىنا بەرمەسە دە، كوپشىلىك بىرگە ايقايعا باسادى. بۇل ءاننىڭ نەگىزگى مىندەتى - ءتۇسىندىرۋ ەمەس، قوزعالىسقا يتەرمەلەۋ بولسا كەرەك.
1998 -جىلعى تۋرنير بارىسىندا بۇل ءان تەك رەسمي باعدارلامادا عانا ەمەس، جانكۇيەرلەر اراسىندا دا كەڭ تارادى. ستاديونداردا، فان-ايماقتاردا، كوشەلەردە قايتالاندى. وسىلايشا ول فۋتبول مادەنيەتىنىڭ تابيعي بولىگىنە اينالدى.
ءاننىڭ ماعىنالىق اۋدارماسى:
ءومىر - ويىن سەكىلدى، ءبارى سەنىڭ قولىڭدا،
ءار ءسات - ءبىر مۇمكىندىك، ءار قادام - ءبىر سىناق.
ارمانىڭ الدا تۇر، سوعان جەتۋ وزىڭە بايلانىستى،
بۇگىنگى كۇن - سەنىڭ ۋاقىتىڭ.
قورىقپا، العا شىق، ءوزىڭدى كورسەت،
جەڭىس ءۇشىن كۇرەس - توقتاما، بەرىلمە.
جۇرەگىڭمەن وينا، بار كۇشىڭدى سال،
بۇل ءسات قايتا كەلمەيدى.
Go, go, go! Ale, ale, ale!
العا ۇمتىل، توقتاما، جالعاستىر!
Go, go, go! Ale, ale, ale!
جەڭىس ءۇشىن بىرگە العا!
La Copa de la Vida-نىڭ ۇزاق ساقتالۋىنىڭ سەبەبى - ورىنداۋشىنىڭ ساحنالىق ءستيلى. Ricky Martin بۇل ءاندى ورىنداۋ كەزىندە ونى جاي ءان ەمەس، كورىنىس رەتىندە ۇسىندى. بي، قوزعالىس، ەنەرگيا - ءبارى بىرىگىپ، ءاننىڭ اسەرىن كۇشەيتتى. قازىرگى تاڭدا دا بۇل ءان ستاديون اتموسفەراسىن ەلەستەتەدى.
«بۇل ۋاقىت - افريكا ءۇشىن!»
Waka Waka (This Time for Africa) ءانى 2010-جىلى وڭتۇستىك افريكاداعى الەم چەمپيوناتى كەزىندە شىقتى. ورىنداۋشىسى - Shakira. بۇل كەزەڭدە مۋزىكا تارالۋ ءتاسىلى وزگەرىپ ۇلگەرگەن ەدى. ينتەرنەت، الەۋمەتتىك جەلىلەر، ۆيدەوپلاتفورمالار ءاننىڭ تارالۋىن جىلدامداتتى. Waka Waka وسى مۇمكىندىكتەردى تولىق پايدالاندى. ءان ءبىر ۋاقىتتا بىرنەشە ورتادا قاتار ءومىر ءسۇردى: ستاديوندا، تەلەترانسلياتسيادا، راديودا جانە ينتەرنەتتە. سوندىقتان ونىڭ اۋديتورياسى الدەقايدا كەڭ بولدى.
مۋزىكالىق تۇرعىدان بۇل ءان La Copa de la Vida-دان وزگەشە. مۇندا افريكالىق ريتمدەر مەن پوپ مۋزىكا ەلەمەنتتەرى بىرىكتىرىلگەن. ىرعاق ءبىرقالىپتى، ءبىراق قايىرمادا كۇشەيەدى. اۋەن جەڭىل قابىلدانادى، قايتالانۋى جوعارى.
Waka Waka-نىڭ باستى ەرەكشەلىگى - ونىڭ امبەباپ قۇرىلىمى. ول تەك فۋتبولعا ارنالماعانداي ەستىلەدى. ءاندى سپورتتان بولەك جاعدايدا دا تىڭداۋعا بولادى. بۇل ونىڭ ۇزاق ۋاقىت بويى حيت بولىپ قالۋىنا اسەر ەتتى.
ءاننىڭ ماعىنالىق اۋدارماسى:
قيىن ءسات كەلسە دە، شەگىنبە،
جول اۋىر بولسا دا، توقتاما.
ءار قادامىڭ - سىناق، ءار ءسات - مۇمكىندىك،
وزىڭە سەنسەڭ، العا باراسىڭ.
بۇل جولدا ءبارى بىردەي ەمەس،
كەيدە سۇرىنەسىڭ، كەيدە جەڭەسىڭ.
ءبىراق ەڭ باستىسى - بەرىلمەۋ،
سول كەزدە عانا ماقساتقا جەتەسىڭ.
قايىرماسى: بۇل جول - سەن ءۇشىن،
بۇل ءسات - ءدال قازىر.
ۋاقىتىڭ كەلدى،
ءوزىڭدى كورسەت!
كۇتە بەرمە، العا شىق،
قوزعالىستى توقتاتپا.
سەن دايىنسىڭ، سەزىن،
بۇل ۋاقىت - افريكا ءۇشىن!
ءاننىڭ تارالۋىنا بەينەبايان دا ىقپال ەتتى. وندا فۋتبول كورىنىستەرى، جانكۇيەرلەر، ۇلتتىق بي ەلەمەنتتەرى كورسەتىلدى. بۇل ۆيزۋالدى قاتار ءاننىڭ مازمۇنىن تولىقتىردى جانە ونى جاھاندىق اۋديتورياعا تۇسىنىكتى ەتتى. سونىمەن قاتار، ءان اعىلشىن جانە يسپان تىلدەرىنىڭ ارالاسۋىمەن ورىندالدى. بۇل دا ونى ءارتۇرلى ەلدەردە قابىلداۋدى جەڭىلدەتتى. Waka Waka قىسقا ۋاقىت ىشىندە تۋرنيردىڭ شەگىنەن شىعىپ، دەربەس پوپ-حيتكە اينالدى. ول تەك فۋتبولمەن بايلانىستى ەمەس، جالپى 2010-جىلداردىڭ باسىنداعى مۋزىكالىق كەڭىستىكتىڭ بەلگىسىنە اينالدى.
La Copa de la Vida مەن Waka Waka-نى قاتار قاراساق، بۇل جاي ەكى ءان ەمەس، فۋتبول اندەرىنىڭ قالاي وزگەرگەنىن كورسەتەدى. بۇرىن مۇنداي اندەر نەگىزىنەن ستاديونعا ارنالعان بولسا، كەيىن ولار بۇكىل الەمگە تارالاتىن فورماتقا ءوتتى. La Copa de la Vida - جانكۇيەردىڭ ستاديونداعى ەموتسياسىن كۇشەيتەتىن ءان، ال Waka Waka - سول ەموتسيانى ينتەرنەت پەن مەديا ارقىلى بارلىق جەرگە جەتكىزگەن ءان. سوندىقتان بۇل ەكى ءاندى جاي تۋرنير ءانى دەپ ەمەس، ءوز كەزەڭىنىڭ بەلگىسى رەتىندە قاراستىرۋعا بولادى.