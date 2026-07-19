ءومىرىڭىزدى وزگەرتۋ كەرەكتىگىن اڭعارتاتىن بەس بەلگى
استانا.قازاقپارات - كەيدە اپتانىڭ قالاي وتكەنىن دە اڭعارماي قالامىز. جۇمىس، ءۇي، كۇندەلىكتى كۇيبەڭ تىرشىلىك.. . ءبارى ءبىر-بىرىنە ۇقساس. وتكەن اپتادا ەستە قالارلىق قانداي وقيعا بولعانىن ەسكە ءتۇسىرۋدىڭ ءوزى قيىن.
پسيحولوگتاردىڭ ايتۋىنشا، بۇل - ادام ءومىر ءسۇرۋدىڭ ورنىنا كۇندەلىكتى مىندەتتەرىن اتقارىپ جۇرگەنىنىڭ عانا بەلگىسى بولۋى مۇمكىن. مامان مۇنى عىلىمي زەرتتەۋدىڭ قورىتىندىسى ەمەس، كوپ جىلدىق تاجىريبەسىنە سۇيەنگەن باقىلاۋ رەتىندە باعالايدى. دەگەنمەن بۇل بەلگىلەردىڭ كوبى سىزگە دە تانىس بولۋى ابدەن مۇمكىن.
ءوز ومىرىڭمەن ەمەس، وزگەنىڭ قالاۋىمەن ءومىر ءسۇرۋ
پسيحولوگتىڭ پىكىرىنشە، ادام جەكە ماقساتى مەن قۇندىلىعىنان الىستاپ، وزگەنىڭ ايتقانىمەن ءومىر سۇرە باستاعاندا، ءومىردىڭ ءمانىن جوعالتادى. مۇنداي كەزدە قۋانىشتىڭ ورنىن قورقىنىش، سەنىمنىڭ ورنىن كۇمان باسادى.
بۇل بىردەن بايقالمايدى. ءبىراق كۇندەلىكتى ومىردەگى ۇساق-تۇيەك ادەتتەردەن كورىنە باستايدى.
ۋاقىت جەتپەيدى
ەگەر ۇنەمى ۋاقىت جەتپەيتىنىن سەزىنىپ، ءبىر جۇمىستان ەكىنشىسىنە جۇگىرىپ جۇرسەڭىز، بۇل ءسىز ءۇشىن شىن مانىندە ماڭىزدى ەمەس ىستەرگە كوپ ۋاقىت جۇمساپ جۇرگەنىڭىزدىڭ بەلگىسى بولۋى مۇمكىن.
ۋاقىت - قايتا ورنىنا كەلمەيتىن ەڭ قىمبات رەسۋرس. اقشا تابۋعا بولادى، ال وتكەن ۋاقىت قايتىپ كەلمەيدى.
سوندىقتان وزىڭىزدەن «ماعان نەگە ۇنەمى ۋاقىت جەتپەيدى؟» دەپ سۇراپ كورىڭىز. كوپ جاعدايدا كۇن ءتارتىبى وزگەنىڭ وتىنىشىمەن نەمەسە ادەتكە اينالعان شارۋالارمەن تولىپ كەتەدى دە، وزىڭىزگە ماڭىزدى دۇنيەلەر كەيىنگە قالا بەرەدى. ونىڭ ۇستىنە بىرنەشە ءىستى قاتار اتقارۋعا تىرىسۋ جاعدايدى ءتىپتى ۋشىقتىرا تۇسەدى.
جۇمىستا قاجىپ جۇرەسىز
دەمالىس كۇنىن تاعاتسىزدانا كۇتىپ، جۇما كەشىن اپتانىڭ ەڭ جاقسى ءساتى دەپ ەسەپتەيسىز بە؟
وندا جۇمىسىڭىز سىزگە كۇش بەرۋدىڭ ورنىنا، كەرىسىنشە، ەنەرگياڭىزدى سارقىپ جاتقان بولۋى مۇمكىن.
كۇنىنە سەگىز ساعات اينالىساتىن ىسىڭىزدەن ءلاززات الماۋ - ويلانۋعا سەبەپ. پسيحولوگتىڭ ايتۋىنشا، ادام ءوز جۇمىسىن ماڭىزدى دەپ قابىلداعاندا عانا ودان ءارى تابىس، ءارى قاناعات سەزىمىن الادى.
ەگەر جۇمىس ماعىناسىز مىندەتكە اينالعان بولسا، بولاشاقتا ماماندىقتى وزگەرتۋ تۋرالى دا ويلاپ كورىڭىز.
ارماندارىڭىز ۇنەمى كەيىنگە قالا بەرەدى
تاڭەرتەڭ تۇرىپ، كۇندەلىكتى ىستەردى اتقاراسىز، سول ءبىر ادامدارمەن ارالاساسىز، كەشكە قايتا ۇيىقتايسىز. وسىلايشا كۇندەردىڭ ءبىر- بىرىنەن ەش ايىرماشىلىعى جوقتىعىن سەزىنەسىز. بۇل - ادامنىڭ اعىسقا ەرىپ كەتكەنىنىڭ بەلگىسى.
وسىنداي كەزدە وزىڭىزگە: «مەنىڭ ارمانىم قاي كەزدە جوعالدى؟ بۇل قورقىنىش پا، الدە ءوزىمدى تىڭداۋدى ۇمىتتىم با؟» دەگەن سۇراق قويعان دۇرىس.
پسيحولوگتار مۇندايدا ءومىردى كەيىنگە قالدىرماۋعا كەڭەس بەرەدى. جاڭا جەرلەرگە بارىڭىز، كوبىرەك سەرۋەندەڭىز، سپورتپەن اينالىسىڭىز، جاڭا ءبىلىم مەڭگەرىڭىز نەمەسە بۇرىننان قىزىقتىرعان ىسكە كىرىسىڭىز.
كەڭەس كوپ، ارەكەت از
پايدالى ماقالالاردى ساقتاپ، موتيۆاتسيالىق ۆيدەولار كورىپ، ءتۇرلى كەڭەست وقيسىز. ءبىراق ءومىرىڭىز وزگەرمەيدى. ۋاقىت وتە كەلە ءوزىڭىزدى كىنالاي باستايسىز.
پسيحولوگتىڭ ايتۋىنشا، وزگەرىس ۇلكەن قادامنان ەمەس، كىشكەنتاي ارەكەتتەن باستالادى. ەڭ باستىسى - ءبىر ورىندا تۇرىپ قالماۋ.
تاعى ءبىر ماڭىزدى كەڭەس - ومىردەن جاعىمسىز تۇستاردى عانا ىزدەمەۋ كەرەك. ۇنەمى نەگاتيۆكە نازار اۋدارۋ ادامنىڭ كۇش-قۋاتىن الادى. ال جاقسىلىقتى بايقاپ، قولدا بارعا شۇكىرشىلىك ەتۋ - ادامنىڭ ىشكى رەسۋرسىن قالپىنا كەلتىرۋگە كومەكتەسەدى.
وزگەنى ويلاپ، ءوزىڭىزدى ۇمىتاسىز
ىشىڭىزدەن «جوق» دەگىڭىز كەلسە دە، سىرتتاي ۇنەمى «ءيا» دەپ جاۋاپ بەرەسىز بە؟
بارلىعىنا ۇناۋعا تىرىسۋ، ۇنەمى وزگەگە بەيىمدەلۋ ۋاقىت وتە كەلە ادامنىڭ ءوزىن- ءوزى باعالاۋىنا كەرى اسەر ەتەدى. سونىڭ سالدارىنان ادام ءوزىنىڭ شىن مانىندە نەنى قالايتىنىن تۇسىنبەي قالادى.
سوندىقتان وزىڭىزدەن: «مەن ءوز قالاۋىمدى، ءوز قاجەتتىلىگىمدى قانشالىقتى قۇرمەتتەيمىن؟» دەپ سۇراپ كورىڭىز.
پسيحولوگتىڭ پىكىرىنشە، تولىققاندى ءومىردىڭ باستاۋى - ءدال وسى سۇراقتىڭ جاۋابىندا جاتىر.
ءومىردىڭ ءمانىن قايتا سەزىنۋ ءۇشىن نە ىستەۋ كەرەك؟
ەگەر بۇل ايتىلعان بەلگىلەردى وزىڭىزدەن دە بايقاساڭىز، ابىرجىماڭىز. ەڭ باستىسى - ماسەلەنى بايقاي ءبىلۋ. بۇل وزگەرىسكە باستايتىن العاشقى قادام.
مامان ءومىردى ءبىر كۇندە تۇبەگەيلى وزگەرتۋگە تىرىسپاي، ونىڭ ورنىنا كىشكەنتاي قادامداردان باستاۋعا كەڭەس بەرەدى:
ءوزىڭىز ءۇشىن ماعىناسى جوق ءبىر ىستەن باس تارتىڭىز؛
اپتاسىنا كەم دەگەندە ءبىر جاڭا ىسپەن اينالىسىڭىز نەمەسە جاڭا اسەر سىيلايتىن جەرگە بارىڭىز؛
كۇنىنە ءبىر رەت بولسا دا، امالسىز «ءيا» دەۋدىڭ ورنىنا شىنايى «جوق» دەپ ايتۋدى ۇيرەنىڭىز؛
ءار كەش سايىن سول كۇندەگى جاقسى وتكەن كەم دەگەندە ءبىر نارسەنى ەسكە ءتۇسىرىڭىز.
مادينا اسىلبەكوۆا
el.kz