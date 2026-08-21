ءومىر بويىنا كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ايرىلعان تۇركىستاندىق ماس كۇيدە ۇستالدى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان قالاسىندا موتوكولىكتى ماس كۇيىندە تىزگىندەگەن 45 جاستاعى جەرگىلىكتى تۇرعىن ۇستالدى.
وقيعا قىزىلوردا تاس جولى بويىندا بولعان. پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جول قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ كەزىندە موتوكولىكتى توقتاتىپ، تەكسەرۋ جۇرگىزگەن.
- تەكسەرۋ بارىسىندا جۇرگىزۋشىنىڭ كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ءومىر بويىنا ايىرىلعانى انىقتالدى. سونىمەن قاتار مەديتسينالىق كۋالاندىرۋ قورىتىندىسىنا سايكەس، ونىڭ كولىكتى قايتادان ماس كۇيىندە جۇرگىزگەنى بەلگىلى بولدى، - دەلىنگەن وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىندە.
اتالعان ازاماتتىڭ ارەكەتىنە قاتىستى قىلمىستىق كودەكستىڭ 346-بابى 1-بولىگى بويىنشا ءىس قوزعالىپ، زاڭناماعا سايكەس ءتيىستى شارالار قابىلداندى.
بۇعان دەيىن تۇركىستان قالاسىندا جول ەرەجەسىن بۇزعان 100 گە جۋىق ەلەكترلى كولىك ايىپ تۇراعىنا قويىلعانىن حابارلاعان ەدىك.