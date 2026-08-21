KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ءومىر بويىنا كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ايرىلعان تۇركىستاندىق ماس كۇيدە ۇستالدى

    تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان قالاسىندا موتوكولىكتى ماس كۇيىندە تىزگىندەگەن 45 جاستاعى جەرگىلىكتى تۇرعىن ۇستالدى.

    Мопед мотоцикл транспорт Көлік
    فوتو: ماقسات شاعىربايەۆ/ Kazinform

    وقيعا قىزىلوردا تاس جولى بويىندا بولعان. پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جول قاۋىپسىزدىگىن باقىلاۋ كەزىندە موتوكولىكتى توقتاتىپ، تەكسەرۋ جۇرگىزگەن.

    - تەكسەرۋ بارىسىندا جۇرگىزۋشىنىڭ كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ءومىر بويىنا ايىرىلعانى انىقتالدى. سونىمەن قاتار مەديتسينالىق كۋالاندىرۋ قورىتىندىسىنا سايكەس، ونىڭ كولىكتى قايتادان ماس كۇيىندە جۇرگىزگەنى بەلگىلى بولدى، - دەلىنگەن وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىندە.

    اتالعان ازاماتتىڭ ارەكەتىنە قاتىستى قىلمىستىق كودەكستىڭ 346-بابى 1-بولىگى بويىنشا ءىس قوزعالىپ، زاڭناماعا سايكەس ءتيىستى شارالار قابىلداندى.

    بۇعان دەيىن تۇركىستان قالاسىندا جول ەرەجەسىن بۇزعان 100 گە جۋىق ەلەكترلى كولىك ايىپ تۇراعىنا قويىلعانىن حابارلاعان ەدىك.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور