ءورت قاۋپى، 41 گرادۋس ىستىق: 10-تامىزدا اۋا رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 10-تامىزدا ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاريالادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامى بويىنشا، ۇلىتاۋ وبلىسىندا كۇندىز +35...+38 گرادۋس ىستىق. وبلىس بويىنشا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. جەزقازعاندا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى +36...+38 گرادۋس- قا دەيىن كوتەرىلەدى. جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قاراعاندى وبلىسىندا كۇندىز +35...+38 گرادۋس قاتتى ىستىق بولادى. وبلىستىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە توتەنشە، باتىسى مەن ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. قاراعاندىدا كۇندىز +35 گرادۋس ىستىق. وبلىستىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە جەلدىڭ ەكپىنى 15-18 م/س-قا جەتەدى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كۇندىز ازداعان جاڭبىر، شىعىسى مەن تاۋلى اۋداندارىندا نايزاعاي وينايدى. الاكول ماڭىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي ۋاقىتتا 23-28 م/س-قا جەتەدى. كۇندىز +35...+37 گرادۋس ىستىق بولادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن باتىسىندا جوعارى، شىعىسى مەن ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. تالدىقورعاندا كۇندىز +35...+37 گرادۋس ىستىق بولادى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15-18 م/س-قا جەتەدى. كۇندىز +35...+38 گرادۋس ىستىق. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە جوعارى، باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، وڭتۇستىك- شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتوبەدە كۇندىز +36...+38 گرادۋس ىستىق بولىپ، جەلدىڭ ەكپىنى 15-18 م/س-قا جەتەدى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
الماتىدا كۇندىز +35 گرادۋس قاتتى ىستىق كۇتىلەدى. ىلە الاتاۋى تاۋلارىندا، مەدەۋ جانە بوستاندىق اۋداندارىنىڭ تاۋلى ايماقتارىندا قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كەشكە نوسەر جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن تاۋلى اۋداندارىندا قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كەشكە تاۋلى اۋدانداردا جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. كۇندىز +35...+38 گرادۋس ىستىق بولادى. وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە توتەنشە، وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. قونايەۆتا كۇندىز +35...+37 گرادۋس ىستىق بولادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسى، وڭتۇستىگى مەن ورتالىعىندا كۇندىز جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا جوعارى، سولتۇستىك- شىعىسى مەن ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتاۋدا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز بۇرشاق پەن داۋىل بولادى. وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە كۇندىز جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. وبلىس بويىنشا توتەنشە، سولتۇستىك- شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
شىمكەنتتە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كۇندىز قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. وبلىستىڭ باتىسى مەن تاۋلى اۋداندارىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. كۇندىز +40...+41 گرادۋس ىستىق بولادى. وبلىس بويىنشا توتەنشە، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. تۇركىستاندا جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. كۇندىز +40 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا كۇندىز ازداعان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق پەن داۋىل بولادى. وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. كۇندىز +36...+39 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى. وبلىس بويىنشا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اتىراۋدا كۇندىز +37...+39 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە كۇندىز جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە كۇندىز +35 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى. باتىسىندا، وڭتۇستىك- شىعىسىندا جانە ورتالىعىندا جوعارى، وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
استانادا كۇندىز +35 گرادۋس ىستىق بولادى.
اباي وبلىسىنىڭ باتىسى، وڭتۇستىگى مەن ورتالىعىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. كۇندىز وبلىس بويىنشا +35...+38 گرادۋس قاتتى ىستىق بولادى. وبلىستىڭ ورتالىعىندا جوعارى، وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. كۇندىز +35...+38 گرادۋس قاتتى ىستىق بولادى. وبلىستىڭ ورتالىعى مەن وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. پاۆلوداردا كۇندىز +35...+37 گرادۋس قاتتى ىستىق بولادى. جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق پەن داۋىل بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ باتىسىندا تۇمان تۇسەدى. كۇندىز وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك- باتىسىندا شاڭدى داۋىل بولادى. وبلىستىڭ باتىسى، سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. كۇندىز +35...+37 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى. باتىسى مەن سولتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. تاۋلى اۋدانداردا، سونداي- اق وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسى مەن سولتۇستىك- شىعىسىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. كۇندىز وبلىس بويىنشا +38...+40 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى. وبلىس بويىنشا توتەنشە، شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. تارازدا كۇندىز +38 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق پەن داۋىل بولادى. باتىسى مەن سولتۇستىگىندە جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. كۇندىز +35...+37 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى. وبلىستىڭ باتىسى، شىعىسى مەن ورتالىعىندا جوعارى، وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك- شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. قوستانايدا كۇندىز +35...+37 گرادۋس قاتتى ىستىق بولىپ، جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى.
قىزىلوردا وبلىسىندا كۇندىز +40...+43 گرادۋس اپتاپ ىستىق. وبلىس بويىنشا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. قىزىلوردادا كۇندىز +40...+41 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە كۇندىز جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا جەتەدى. كۇندىز +35...+38 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا توتەنشە، ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. كوكشەتاۋدا كۇندىز +36...+38 گرادۋس اپتاپ ىستىق بولادى.