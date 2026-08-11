ءور التايدان شىققان ەكى مىقتى سۇلەيمەن
استانا. KAZINFORM - سۇلەيمەن مەرگەن ءتۇسىپ ۇلى - شەرۋشى رۋىنىڭ ۇزىنمىلتىق تارماعىنان. ول باستابىندا كوكتوعاي اۋداندىق پوليتسياسىنى ات-كولىگىنە جاۋاپتى بولعان.
1940 -جىلى 5-اقپاندا، كوكتوعاي كوتەرىلىسشىلەرى 500 كىسى بولىپ كوكتوعاي اۋدانىنىڭ اكىمدىگى مەن كوكتوعاي اۋداندىق پوليتسياسىنا شابۋىل جاساعاندا ونى كىسەندەپ الىپ جۇرگەن. كوكتوعاي اۋداندىق پوليتسياسىنىڭ شابۋىلى ۇدەگەندە، مىلتىق اتۋعا داعدىلانعان سۇلەيمەن قارۋ سۇرايدى. باسقالارى سەنبەيدى. كادىرباي، ءشاري زاڭگى باستاعان شەرۋشى وكىلدەرى وعان جاۋاپتى بولىپ ءسوز بەرىپ، سودان كەيىن وعان قارۋ بەرىلەدى. ول باستىرمالاتىپ كەلە جاتقان جاۋ اسكەرلەرىن ارت-ارتىنان قالپاقتاي تۇسىرەدى. وسىلايشا بىرتە-بىرتە سەنىمگە يە بولىپ، كوتەرىلىستىڭ قۇرمەتتى مەرگەنىنە اينالادى. قاراقاس قورقىنباي مەرگەن مەن شەرۋشى شاۋكەي مەرگەن ۇشەۋى ۇنەمى تىزە قوسا قيمىلدايدى.
1941 -جىلى مامىردا، كوكتوعاي اۋداندىق پوليتسياسىنىڭ باستىعىنىڭ ورىنباسارى كادىربايدى ۇكىمەت جاسىرىن قۇرتقان سوڭ، سۇلەيمەن مەرگەن اۋەلى ۋشا سايىندا سوۆەت وداعىنىڭ بونەنكو دەگەن فاميلياعا يە ۋكراين گەنەرالىن اتىپ تاستادى. 200 ساربازبەن كوكتوعاي اۋداندىق پوليتسياسىنا باسىپ كىرىپ، 30 ساقشىنى قىرىپ، 300 ءمىنىس اتىن ايداپ شىقتى. سونىمەن بىرگە، سوۆەت وداعىنىڭ كوكتوعاي كەنىنە كەلە جاتقان 5 جۇك كولىگى مەن 2 پوبەداسىن بەلقايىڭنان توسىپ، سارىبۇلاققا جەتكىزبەي ءتۇسىرىپ، ادامىن ءولتىرىپ، كولىكتەرىن ورتەدى. بۇل جولى 30 مىلتىق، پۋلەمەت ولجالادى.
بالا-ەرتىس وزەنىن ورلەگەن ەلگە سارىسۇمبەدەن شىققان 2000 جاۋ اسكەرى مەن 1 سوعىس ۇشاعى تاپ بەردى. سۇلەيمەن مەرگەن ەلۋاتاردى ءسالىمقاننىڭ يىعىنا ءىلىپ قويىپ، الگى ۇشاقتى اتىپ تۇسىرەدى. قولدى بولعان ۇشقىش كەيىن موڭعولياعا قاشىپ كەتكەن.
شەرۋشى رۋىنىڭ ۇرانى بولىپ بايتايلاق باتىر وسى ۇزىنمىلتىق اتاسىنان ەدى. بايتايلاق باتىر بايىمبەت ۇلىنىڭ جورىق تۋىن ۇستاعان قابدىلمالىك سۇلەيمەن مەرگەنمەن قاتارلاسا قيمىل جاساعان.
1941 -جىلى شىلدەدە، قۋ ءۇي جايلاۋىنىڭ ەكىاشاسىندا ۇيعىر اسكەردىڭ وعىنان ءشايت بولادى.
سۇلەيمەن باتىر بەكتۇر ۇلى - جانتەكەيدىڭ شاقاباي رۋىنان.
1944 -جىلعى وسپان باتىر مەن موڭعوليا پرەزيدەنتى چويبالساننىڭ كەزدەسۋى كەزىندەگى سۋرەتتەر ارقىلى بەينەسى الەمگە تاراعان باتىر. چويبالسانمەن قۇپيا اڭگىمە كەزىندە وسپان باتىر جانىنا وسى سۇلەيمەندى عانا الىپ كىرگەن.
1940 -جىلى كوكتوعاي- شىڭگىل كوتەرىلىسشىلەرى مەن ۇكىمەت اسكەرىنىڭ جىرىنتىداعى شايقاسىندا سۇلەيمەن باتىر، مۇسا مەرگەن 750 ساربازبەن اتىستى. الاايعىر اسۋىنداعى شايقاستا ىرىسحان باتىر، سۇلەيمەن باتىر توبى 300 اسكەرمەن اتىستى.
ەكىنشى رەتكى كوكتوعاي- شىڭگىل كوتەرىلىسىندە، 1941 -جىلدىڭ جازىنداعى كوكتۇمسىق شايقاسىندا جانىشتاۋشى اسكەرلەردى تويتارعان وسى سۇلەيمەن بەكتۇر ۇلى بولدى. 500 تۇيە ازىق-تۇلىك پەن قارۋ-جاراقتى دا ولجالادى.
كوكبورى مۇباراك