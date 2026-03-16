ءوندىرىس پەن تەحنولوگياسىن قىتايعا كوشىرىپ، ارزان اۆتوموبيل شىعارعىسى كەلگەن باتىستىق كومپانيالار ۇتىلدى
استانا. KAZINFORM - باتىستىڭ ءىرى اۆتووندىرۋشىلەرى ونداعان جىلدار بويى وندىرىستىك تىزبەكتى قىتايعا كوشىرىپ كەلدى. ماقسات - ءونىمنىڭ قۇنىن ارزانداتۋ. بۇگىن ءدال وسى مودەل قىتايدىڭ ەلەكتروموبيل وندىرۋشىلەرىنە ارتىقشىلىق سىيلاپ وتىر.
CNBC حابارلاماسىنا سۇيەنگەن Aikyn.kz ەلەكتروموبيل باسەكەسىندەگى قىتايلىق كومپانيالاردىڭ «قۇپياسىن» تۇسىندىرەدى.
قىتايدىڭ باسەكەدەگى باستى «قۇپياسى» سۋبسيديادا عانا ەمەس، قۇرىلىمدىق تيىمدىلىكتە ەكەن. ۆەرتيكالدى ينتەگراتسيا، ءوندىرىس اۋقىمى جانە تومەن ۇستەمە شىعىندار - ولاردىڭ باستى ارتىقشىلىقتارى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پەن ەۋروپاداعى ساياساتكەرلەر قىتايدىڭ مەملەكەتتىك قولداۋى نارىقتى بۇرمالادى دەپ ءجيى مالىمدەيتىن. دەگەنمەن MIT Technology Review باعالاۋىنشا، 2009 -جىلدان بەرى قىتاي بيلىگى ەلەكتروموبيل وندىرۋشىلەرىنە 29 ميلليارد دوللاردان اسا سالىقتىق جەڭىلدىك پەن سۋبسيديا بەرگەن. سينگاپۋر ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىسى بو چەن بۇل قولداۋ «قىتايلىق ەلەكتروموبيل سالاسىنىڭ العاشقى كەزەڭىندە اسا ماڭىزدى بولدى»، اسىرەسە ستارتاپتارعا قارجىلاندىرۋعا جول اشتى دەيدى. ونىڭ سوزىنشە، ا ق ش-تا كاپيتال نارىعى Tesla سياقتى كومپانيالارعا جەتكىلىكتى قولداۋ بەرە الادى.
الايدا Rhodium Group ەسەبىندە، سۋبسيديانىڭ اسەرى جوققا شىعارىلمايدى. ءبىراق ونىڭ قۇن ارتىقشىلىعىنداعى ۇلەسى «قۇرىلىمدىق ارتىقشىلىقتارمەن سالىستىرعاندا ماردىمسىز» دەيدى. ەسەپ بويىنشا ەڭ شەشۋشى فاكتور - تەرەڭ ۆەرتيكالدى ينتەگراتسيا، ياعني كومپانيانىڭ ءوندىرىستىڭ بىرنەشە كەزەڭىن ءوزى باقىلاۋى.
مىسالى، BYD ەلەكتروموبيل وندىرىسىنە قاجەتتى نەگىزگى كومپونەنتتەردىڭ پايىز80 ىن ءوزى وندىرەدى. بۇل Tesla كورسەتكىشىنەن ەكى ەسە جوعارى. سونىڭ ناتيجەسىندە BYD ءاربىر Seal سەدانىندا جەتكىزۋشىلەردىڭ ۇستەمە باعاسىنان شامامەن 2369 دوللار ۇنەمدەيدى (Tesla Model 3-پەن سالىستىرعاندا).
بۇنداي تيىمدىلىك تابىستا دا كورىنەدى. Rhodium دەرەگىنشە، 2025 -جىلى BYD-دىڭ جالپى مارجاسى 20 پايىز بولسا، Tesla-دا 18 پايىز. ەڭ قىزىعى، قىتايدا Tesla Model 3 باعاسى شامامەن 33943 دوللار، ال BYD بازالىق Seal مودەلى 11570 دوللار. ايىرما بىرنەشە ەسە.
دەگەنمەن YCP كونسالتينگ كومپانياسىنىڭ موبيلدىك ءبولىم باسشىسى لەون چەن ۆەرتيكالدى ينتەگراتسيا قىتايدىڭ بارلىق وندىرۋشىلەرىنە ءتان ەمەس ەكەنىن ەسكەرتەدى. بۇنداي ءتاسىلدى BYD سياقتى ساناۋلى كومپانيالار عانا جۇيەلى قولدانادى.
Omdia ساراپشىسى كريس ليۋ قىتايلىق كولىكتەردىڭ «ءجيى باعالانبايتىن قۇرىلىمدىق تيىمدىلىگى» بار ەكەنىن ايتىپ، وعان جەتكىزۋشىلەرگە تولەم مەرزىمدەرىنىڭ ۇزارۋى مەن ەڭبەك شىعىندارىنىڭ تومەندىگىن قوسادى. بۇنىڭ ءبارى تىكەلەي سۋبسيديادان بولەك قولجەتىمدىلىكتى ارتتىرادى.
باتىس كومپانيالارى سوڭعى ونجىلدىقتاردا نەگىزگى كومپونەنتتەردى ماماندانعان جەتكىزۋشىلەرگە بەرىپ، ۆەرتيكالدى ينتەگراتسيانى السىرەتتى. قايتادان «ءبارىن ءوز ىشىندە جاساۋعا» ورالۋ وڭاي ەمەس. ول ءىرى قارجىلىق ينۆەستيتسيانى قاجەت ەتەدى، سونىمەن بىرگە جەتكىزۋشىلەر تىزبەگىن قىسقارتۋ كەرەك.