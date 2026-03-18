ءومىردى ازداپ «قيىنداتۋ» مي مەن پسيحيكاعا پايدالى - پسيحولوگتار
استانا. قازاقپارات - پسيحولوگتار كەيدە ءومىردى ادەيى ازداپ «قيىنداتۋ» ادامنىڭ پسيحيكالىق ساۋلىعىنا پايدالى ەكەنىن ايتادى. ءبىرقاتار زەرتتەۋلەر مۇنداي ءتاسىل ميدىڭ بەلسەندىلىگىن ارتتىرىپ، پسيحولوگيالىق تۇراقتىلىقتى كۇشەيتەتىنىن كورسەتكەن. بۇل تۋرالى BBC حابارلادى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ادامدار كوبىنە ءومىرىن بارىنشا جەڭىلدەتۋگە تىرىسادى: دۇكەنگە بارۋدىڭ ورنىنا جەتكىزۋ قىزمەتىن پايدالانادى، دوستارمەن جۇزبە-ءجۇز كەزدەسۋدىڭ ورنىنا الەۋمەتتىك جەلى لەنتاسىن قارايدى. الايدا مۇنداي «ىڭعايلىلىق» ۇزاق مەرزىمدە پسيحيكاعا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋلەرگە سايكەس، ميعا كۇردەلى تاپسىرمالار جەتىسپەسە، جاڭا نەيروندار بەلسەندى قولدانىلماي، بىرتىندەپ جويىلادى. سونىڭ سالدارىنان كوگنيتيۆتىك قابىلەتتەر السىرەپ، زەيىن شوعىرلاندىرۋ قيىنداي تۇسەدى. ماسەلەن، سوڭعى جيىرما جىلدا ادامداردىڭ ءبىر نارسەگە نازار اۋدارۋ ۋاقىتى 2,5 مينۋتتان 47 سەكۋندقا دەيىن قىسقارعان.
Gloria Mark تەحنولوگيالارعا شامادان تىس تاۋەلدىلىك ادامنىڭ كەيبىر قابىلەتتەرىن السىرەتىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، GPS- كە ۇيرەنىپ كەتۋ كەڭىستىكتى باعدارلاۋ قابىلەتىن تومەندەتسە، الەۋمەتتىك جەلىلەر ءتىرى قارىم-قاتىناستى ازايتىپ، الەۋمەتتىك ينتەللەكتكە اسەر ەتەدى. ال گەنەراتيۆتى جاساندى ينتەللەكت كەي جاعدايدا سىني ويلاۋدىڭ السىرەۋىنە اكەلۋى مۇمكىن.
عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، ادام ءوز ەڭبەگىمەن جاساعان ناتيجەنى كوبىرەك باعالايدى. مىسالى، ءوز قولىمەن دايىندالعان تاعام نەمەسە كوپ ەڭبەكپەن جەتكەن جەتىستىك الدەقايدا قۇندى سەزىلەدى. مۇنداي كەزدە ميداعى ماراپاتقا جاۋاپ بەرەتىن ايماقتار بەلسەندىرەك جۇمىس ىستەيدى.
سوندىقتان ماماندار ميعا «جاتتىعۋ» بەرۋ ءۇشىن كەيبىر قاراپايىم ارەكەتتەردى ۇسىنادى: كىتاپ وقۋ، ءماتىندى ءوز قولىمەن جازۋ، جاڭا داعدىلاردى ۇيرەنۋ نەمەسە تاڭەرتەڭ ويانعاننان كەيىن جارتى ساعات تەلەفون قولدانباۋ. مۇنداي شاعىن وزگەرىستەر ميعا اقپاراتتى وڭدەۋگە ۋاقىت بەرىپ، پسيحيكالىق تەپە-تەڭدىكتى ساقتاۋعا كومەكتەسەدى.