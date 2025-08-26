ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى بويىنشا كوش باسىندا تۇرعان قالا انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا تۇرعىنداردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى ەلدەگى ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە جەتتى. ول رەسپۋبليكاداعى جوسپارلى دەڭگەيدەن 3,5 جىلعا، ال 2029-جىلعا بەلگىلەنگەن ماقساتتى كورسەتكىشتەن 2 جىلعا ارتىق.
بۇل تۋرالى Finratings.kz سايتى حابارلايدى.
بۇل تۋرالى قالالىق قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ايگۇل تولەۋوۆا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەلوردادا ءبىرقاتار وڭ وزگەرىس تىركەلگەن. اتاپ ايتقاندا، تۋبەركۋلەزدەن قايتىس بولۋ كورسەتكىشى %6,5 عا ازايسا، ينسۋلتتان ءۇي جاعدايىندا كوز جۇمۋ دەڭگەيى اۋرۋحانادان شىققاننان كەيىنگى العاشقى ايدا %32 عا تومەندەگەن.
سونىمەن قاتار ونكولوگيالىق ناۋقاستارعا كومەك كورسەتۋ سالاسىندا ەرتە دياگنوستيكالاۋ ۇلەسى ارتىپ كەلەدى: بۇگىندە قاتەرلى ىسىكتەردىڭ %34,6 باستاپقى كەزەڭدە انىقتالادى، بۇل كەزدە ەم تيىمدىرەك بولادى.
جەدەل جاردەم قىزمەتىنىڭ دە جۇمىسى جاقسارعان: قوڭىراۋلاردىڭ %98,1 ى 40 مينۋت ىشىندە ورىندالادى.
مەديتسينالىق سالاداعى جەتىستىكتەردىڭ ءبىرى - نارەستە ءولىمىنىڭ ازايۋى. تۋعاننان كەيىنگى تۋا بىتكەن اقاۋلاردان بولاتىن جاعدايلار ەكى ەسە قىسقارىپ، 14 تەن 8 جاعدايعا دەيىن ازايدى.
بۇدان بولەك، بيىلعى جىلى ينفەكتسيالىق اۋرۋلاردان قايتىس بولۋ دەرەكتەرى مۇلدەم تىركەلمەگەن.