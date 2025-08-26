ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    20:15, 26 - تامىز 2025 | GMT +5

    ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى بويىنشا كوش باسىندا تۇرعان قالا انىقتالدى

    استانا. KAZINFORM - استانادا تۇرعىنداردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى ەلدەگى ەڭ جوعارى كورسەتكىشكە جەتتى. ول رەسپۋبليكاداعى جوسپارلى دەڭگەيدەن 3,5 جىلعا، ال 2029-جىلعا بەلگىلەنگەن ماقساتتى كورسەتكىشتەن 2 جىلعا ارتىق.

    күтілетін өмір сүру ұзақтығы
    Фото: gov.kz

    بۇل تۋرالى Finratings.kz سايتى حابارلايدى.

    بۇل تۋرالى قالالىق قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى ايگۇل تولەۋوۆا مالىمدەدى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، ەلوردادا ءبىرقاتار وڭ وزگەرىس تىركەلگەن. اتاپ ايتقاندا، تۋبەركۋلەزدەن قايتىس بولۋ كورسەتكىشى %6,5 عا ازايسا، ينسۋلتتان ءۇي جاعدايىندا كوز جۇمۋ دەڭگەيى اۋرۋحانادان شىققاننان كەيىنگى العاشقى ايدا %32 عا تومەندەگەن.

    سونىمەن قاتار ونكولوگيالىق ناۋقاستارعا كومەك كورسەتۋ سالاسىندا ەرتە دياگنوستيكالاۋ ۇلەسى ارتىپ كەلەدى: بۇگىندە قاتەرلى ىسىكتەردىڭ %34,6 باستاپقى كەزەڭدە انىقتالادى، بۇل كەزدە ەم تيىمدىرەك بولادى.

    جەدەل جاردەم قىزمەتىنىڭ دە جۇمىسى جاقسارعان: قوڭىراۋلاردىڭ %98,1 ى 40 مينۋت ىشىندە ورىندالادى.

    مەديتسينالىق سالاداعى جەتىستىكتەردىڭ ءبىرى - نارەستە ءولىمىنىڭ ازايۋى. تۋعاننان كەيىنگى تۋا بىتكەن اقاۋلاردان بولاتىن جاعدايلار ەكى ەسە قىسقارىپ، 14 تەن 8 جاعدايعا دەيىن ازايدى.

    بۇدان بولەك، بيىلعى جىلى ينفەكتسيالىق اۋرۋلاردان قايتىس بولۋ دەرەكتەرى مۇلدەم تىركەلمەگەن.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار