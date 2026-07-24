«ءمولدىر بۇلاق» اكسياسى اياسىندا 94 بۇلاق پەن 62 سۋ نىسانى تازارتىلدى
استانا. KAZINFORM - الماتى، اقمولا، اقتوبە، اتىراۋ، شىعىس قازاقستان، جامبىل، باتىس قازاقستان، قاراعاندى، قوستاناي، قىزىلوردا، ماڭعىستاۋ، پاۆلودار، سولتۇستىك قازاقستان، تۇركىستان، اباي، جەتىسۋ، ۇلىتاۋ وبلىستارى مەن شىمكەنت قالاسىندا 94 بۇلاق پەن 62 سۋ نىسانى تازارتىلدى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ «تازا قازاقستان» باستاماسى اياسىندا ۇيىمداستىرىلعان «ءمولدىر بۇلاق» رەسپۋبليكالىق ەكولوگيالىق اكتسياسىنىڭ ەكى كەزەڭى شەڭبەرىندە ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە بۇلاقتار مەن سۋ ايدىندارىنىڭ جاعالاۋلارىن تازالاۋ جانە اباتتاندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى.
اكسيانىڭ العاشقى كەزەڭى بيىل 23-ناۋرىزدا، ەكىنشى كەزەڭى 11-شىلدەدە ءوتتى. ناتيجەسىندە الماتى، اقمولا، اقتوبە، اتىراۋ، شىعىس قازاقستان، جامبىل، باتىس قازاقستان، قاراعاندى، قوستاناي، قىزىلوردا، ماڭعىستاۋ، پاۆلودار، سولتۇستىك قازاقستان، تۇركىستان، اباي، جەتىسۋ، ۇلىتاۋ وبلىستارى مەن شىمكەنت قالاسىندا 94 بۇلاق پەن 62 سۋ نىسانى تازارتىلدى. اكتسياعا جالپى 23,7 مىڭنان استام ادام، ونىڭ ىشىندە 3 مىڭعا جۋىق ەرىكتى قاتىستى.
«ءمولدىر بۇلاق» اكسياسى اياسىندا سۋ سالاسىنداعى العاشقى ەرىكتىلەر قوزعالىسى - «بولاشاقتىڭ قاينارى» قۇرىلدى. ونىڭ ماقساتى - جاستار اراسىندا ەكولوگيالىق مادەنيەتتى قالىپتاستىرىپ، دامىتۋ. قوزعالىستىڭ العاشقى قۇرامىنا تاراز قالاسىنداعى قازاق ۇلتتىق سۋ شارۋاشىلىعى جانە يرريگاتسيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ستۋدەنتتەرى ەندى. قازىرگى ۋاقىتتا «بولاشاقتىڭ قاينارى» ەرىكتىلەر قوزعالىسى قازاقستاننىڭ وزگە وڭىرلەرىندە دە جۇمىس ىستەپ كەلەدى.
ەرىكتىلەر قوزعالىسىنىڭ مۇشەلەرى قوسىمشا تاعى 5 بۇلاق پەن 6 سۋ ايدىنىنىڭ جاعالاۋىن تازارتتى. ءىس-شارالارعا نەگىزىنەن جاستاردان قۇرالعان 3 مىڭنان استام ادام قاتىستى.
«ءمولدىر بۇلاق» اكسياسى ازاماتتاردىڭ كەڭ قولداۋىنا يە بولدى. ءساۋىر ايىندا قوستاناي وبلىسىندا كوللەدجدەردىڭ ەرىكتىلەرى مەن وقىتۋشىلارى وزەندەر مەن سۋ ايدىندارىنىڭ جاعالاۋىن تازالاۋ جۇمىستارىن ۇيىمداستىردى. اسىرەسە توبىل وزەنىنىڭ جاعالاۋىن، سونداي-اق سۋ نىساندارىنا ىرگەلەس ورنالاسقان جاعالاۋلار مەن ساياباق اۋماقتارىن تازالاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
بيىل مامىر ايىندا اقتوبە سۋ قويماسى اۋماعىندا جاعالاۋدى تۇرمىستىق قالدىقتاردان تازارتۋ بويىنشا ەكولوگيالىق اكتسيا ءوتتى. ونىڭ ناتيجەسىندە 2 توننادان استام قوقىس شىعارىلدى. سونىمەن قاتار بالقاش-الاكول باسسەيندىك ينسپەكتسياسى «الما- اراسان» شاتقالىنداعى بۇلاق اۋماعىن قوقىستان تازارتۋ جۇمىستارىن ۇيىمداستىردى. مامىر ايىندا قوستاناي وبلىسىنداعى توبىل وزەنىنىڭ جاعالاۋىن تازالاۋ شارالارى دا وتكىزىلىپ، ناتيجەسىندە 3 توننا قوقىس جينالدى.
- قىسقا ۋاقىت ىشىندە «ءمولدىر بۇلاق» اكسياسى ازاماتتاردىڭ ەكولوگيالىق مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ، بۇلاقتاردىڭ تابيعات ءۇشىن ماڭىزىن كەڭىنەن ناسيحاتتاي الدى. ەلىمىزدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندەگى قازاقستاندىقتار بۇل باستامانى بەلسەندى قولداپ، ءوز كۇشتەرىمەن بۇلاقتاردىڭ كوزىن اشۋ جانە قالپىنا كەلتىرۋ، قوقىس تازالاۋ، كوشەت وتىرعىزۋ جۇمىستارىن ۇيىمداستىرا باستادى. اكتسيادا سۋ رەسۋرستارىن ساقتاۋعا بەيجاي قارامايتىن جاستارعا ەرەكشە ءمان بەرىلدى. سونداي-اق مۇنداي ءىس-شارالاردىڭ باستاماشىسى ءارى ۇيىمداستىرۋشىسى بولىپ جۇرگەن اعا بۋىن وكىلدەرىنىڭ ەڭبەگىن دە ەرەكشە اتاپ وتكەن ءجون،-دەدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ۆيتسە-ءمينيسترى تالعات مومىشيەۆ.