ءولىم جازاسىنا كەسىلىپ، 70 جىلدان استام تۇرمەدە وتىرعان تۇتقىن 101 جاسىندا قايتىس بولدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش-تا ەلدەگى ەڭ قارت تۇتقىن سانالعان فرەنسيس كليففورد سميت 101 جاسىندا ومىردەن ءوتتى. ول 70 جىلدان استام ۋاقىتىن تەمىر توردىڭ ار جاعىندا وتكىزگەن جانە ءومىرىنىڭ سوڭىنا دەيىن وزىنە تاعىلعان ادام ءولتىرۋ ايىبىن مويىنداماعان، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
Greenwich Time باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، سميت 2026 -جىلعى 25-ماۋسىمدا كوننەكتيكۋت شتاتىنداعى قارتتار ۇيىندە قايتىس بولعان. ول شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتىلعانىمەن، بيلىكتىڭ باقىلاۋىندا بولعان. ونىڭ قايتىس بولعانىن شتاتتىڭ قىلمىستىق-اتقارۋ دەپارتامەنتى راستادى.
فرەنسيس سميت 1950 -جىلى تۇنگى كۇزەتشى گروۆەر حارتتى ءولتىردى دەپ ايىپتالعان. كۇزەتشى ءبىر جىل بۇرىن گرينۆيچتەگى Indian Harbor ياحتا-كلۋبىن توناۋ كەزىندە اتىپ ولتىرىلگەن ەدى. الايدا سميت ءومىرىنىڭ سوڭىنا دەيىن بۇل قىلمىسقا قاتىسى جوق ەكەنىن ايتىپ كەلگەن.
باستاپقىدا سوت ونى ءولىم جازاسىنا كەسكەن. ۇكىمدى ورىنداۋ كۇنى سەگىز رەت بەلگىلەنگەنىمەن، ءار جولى كەيىنگە شەگەرىلگەن. اقىرىندا، 1954 -جىلى ءولىم جازاسى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا اۋىستىرىلدى.
كەيىن سميتتىڭ كىناسىنە قاتىستى كۇماندى جايتتار دا پايدا بولعان. ءىس نەگىزىنەن جاناما دالەلدەرگە سۇيەنگەن. بۇعان قوسا، كەيىنىرەك باسقا ءبىر ەر ادام شابۋىلعا ءوزىنىڭ قاتىسقانىن مالىمدەگەن.
تەرگەۋشىلەردىڭ ءبىرى دە سميتتىڭ قىلمىس بولعان جەردە بولعانىنا تولىق سەنىمدى ەمەس ەكەنىن مويىنداعان. سوعان قاراماستان، تۇتقىن ءىستى قايتا قاراتۋعا قول جەتكىزە المادى.
سميت تۇرمەدە وتىرعان ونداعان جىل ىشىندە بىرنەشە رەت بوستاندىققا شىققان. 1967 -جىلى ول تۇرمەدەن قاشىپ كەتكەنىمەن، 12 كۇننەن كەيىن قايتا ۇستالدى. كەيىن شارتتى تۇردە مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتىلعان، الايدا ونىڭ تالاپتارىن بۇزعاننان كەيىن قايتادان تۇرمەگە قامالعان.
ءومىرىنىڭ سوڭعى جىلدارىن فرەنسيس كليففورد سميت قارتتار ۇيىندە وتكىزدى. سوعان قاراماستان، ول ءومىرىنىڭ سوڭىنا دەيىن مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ باقىلاۋىندا بولدى.