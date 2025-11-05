ءتۇزۋ ءارى جىلتىر شاش ايەلدى جاس ءارى ادەمى ەتىپ كورسەتەدى - عىلىمي زەرتتەۋ
استانا. قازاقپارات - International Journal of Cosmetic Science جۋرنالىندا جاريالانعان جاڭا زەرتتەۋ ايەل ادامنىڭ جاس، دەنى ساۋ جانە تارتىمدى كورىنۋىندە شاشتىڭ ەرەكشە ءرول اتقاراتىنىن دالەلدەدى. عالىمداردىڭ بايقاۋىنشا، تەگىس ءارى جىلتىر شاش ايەلدى ۆيزۋالدى تۇردە جاس ءارى تارتىمدى ەتىپ كورسەتەدى، دەپ حابارلايدى Psypost.
بۇعان دەيىنگى كوپتەگەن زەرتتەۋلەر ايەل كەلبەتىنىڭ تارتىمدىلىعىن نەگىزىنەن بەت الپەتىنىڭ سيممەترياسى مەن تەرى جاعدايىنا قاراپ باعالاپ كەلگەن. ال شاش كوبىنە ەسكەرىلمەي، تاجىريبەدە قاتىسۋشىلاردان شاشتى جيناپ قويۋ نەمەسە سۋرەتتەردەن سيفرلىق جولمەن ءوشىرۋ تالاپ ەتىلەتىن. وسى سەبەپتى شاشتىڭ الەۋمەتتىك قابىلداۋعا ىقپالى تولىق زەرتتەلمەگەن ەدى.
ۆەنا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ انتروپولوگى، زەرتتەۋ اۆتورى بەرنحارد فينكتىڭ ايتۋىنشا، شاش ادامنىڭ ءوزىن-ءوزى قابىلداۋىنا جانە سەنىمدىلىگىنە ايتارلىقتاي اسەر ەتەدى.
«ادامدار شاشىنا قاتتى ءمان بەرەدى. بۇرىنعى زەرتتەۋلەردىڭ وزىندە ادامدار شاش قۇرىلىمىنداعى ۇساق وزگەرىستەردى بايقاي الاتىنى انىقتالعان ەدى»، - دەيدى ول.
زەرتتەۋ بارىسىندا عالىمدار ەكى تاجىريبە وتكىزگەن. بىرىنشىسىندە ءارتۇرلى ستيلدەگى 20 پاريك پايدالانىلىپ، ولاردىڭ ءبىر بولىگى ارنايى جىلتىر وڭدەۋدەن وتكىزىلگەن. قاتىسۋشىلارعا تەك شاش كورىنىسى ۇسىنىلىپ، قاي سۋرەتتەگى ايەل جاس، ساۋ جانە ادەمى كورىنەدى دەگەن سۇراق قويىلعان. ا ق ش، گەرمانيا جانە يسپانيادان 1500 ايەل قاتىسقان تاجىريبە ناتيجەسىندە بارلىق ەلدە جىلتىر شاش جاس ءارى دەنى ساۋ كورىنگەن بەينەمەن بايلانىستىرىلعان.
ەكىنشى تاجىريبەدە زەرتتەۋشىلەر جىلتىرلىقپەن قاتار شاشتىڭ ءتۇزۋ بولۋى (alignment) جانە كولەمىن دە قاراستىرعان. 2000 امەريكالىق ايەلدىڭ باعالاۋى بويىنشا، ەڭ جوعارى تارتىمدىلىق پەن جاستىق اسەرى ءتۇزۋ، جىلتىر شاشقا ءتان ەكەنى انىقتالدى. ءتۇزۋ شاش ايەلدىڭ سىمباتى مەن جاستىعىن ايقىن كورسەتەتىن باستى فاكتور بولىپ شىققان.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل قورىتىندى شاش كۇتىمىنە قاتىستى نارىقتاعى تۇتىنۋشىلىق مىنەزگە دە اسەر ەتۋى مۇمكىن. ويتكەنى ادامدار ينتەرنەتتە باسقا ايەلدەردىڭ جىلتىر، تەگىس شاشىن كورىپ، ءوز شاشىن سولاي جاقسارتۋعا ۇمتىلادى.
عالىمدار الداعى ۋاقىتتا زەرتتەۋدى ازيا مەن افريكا ەلدەرىندە جالعاستىرىپ، ءارتۇرلى ەتنيكالىق توپتاردا شاشتىڭ قابىلدانۋى قالاي وزگەرەتىنىن انىقتاۋدى جوسپارلاپ وتىر.