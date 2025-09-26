ءتىسىڭىز سارعايىپ كەتتى مە؟ دارىگەر سەبەبىن اتادى
ستوماتولوگ- گيگيەنيست يننا گريشينا «Lenta.ru» باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ءتىستىڭ ءتۇسى وزگەرۋىنە عانا ەمەس، اۋىز قۋىسىنىڭ جالپى جاعدايىنا اسەر ەتەتىن بىرنەشە فاكتوردى اتادى.
دارىگەر كوفە، شاي جانە شاراپتى شامادان تىس تۇتىنۋ سالدارىنان ءتىس سارعايىپ كەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى. ماماننىڭ سوزىنشە، بۇعان كەيبىر ءدارى-دارمەكتەردى ءىشۋ نەمەسە تەمەكى شەگۋ دە ىقپال ەتۋى مۇمكىن.
«تەمەكىدەگى نيكوتين مەن شايىر ءتىس كىرەۋكەسىنىڭ سارعىش نەمەسە سۇر رەڭككە ەنۋىنە اسەر ەتەدى. تەمەكى ءتۇتىنى اۋىز قۋىسىنىڭ ءارتۇرلى اۋرۋلارى پايدا بولۋىنا ىقپال ەتۋى مۇمكىن، بۇل ءتىستىڭ جاي-كۇيىن ودان ءارى ناشارلاتادى. ال اعارتاتىن ادىستەردى دۇرىس قولدانباۋ ءتىس كىرەۋكەسىنە حيميالىق زاقىم كەلتىرۋى، بۇل دا ءوز كەزەگىندە ءتىستىڭ قارايۋىنا اكەپ سوعۋى مۇمكىن»، - دەپ ەسكەرتتى ول.
يننا گريشينانىڭ ايتۋىنشا، ءتىس كىرەۋكەسىنىڭ سارعايۋى اۋىز قۋىسىن دۇرىس تازالاماۋدىڭ سالدارى بولۋى دا مۇمكىن.
«ءتىسىڭىزدى كۇنىنە كەمىندە ەكى رەت تازالاماساڭىز، ءتىس كىرەۋكەسى سارعايىپ قانا قويماي، ستوماتولوگيالىق پروبلەمالار پايدا بولادى»، - دەدى ول.
ءسوز سوڭىندا دارىگەر ءتىس كىرەۋكەسىنىڭ تۇسىنە باۋىر مەن بۇيرەك اۋرۋلارى، سونداي-اق، فتوردان(فتور (لات. Fluorum؛ F) - ەلەمەنتتەردىڭ پەريودتىق جۇيەسىنىڭ VII توبىنداعى حيميالىق ەلەمەنت) جاسالعان ءتىس پاستالارىن پايدالانۋ اسەر ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.