ءتىس دارىگەرى ءتىستى قارايتاتىن سەبەپتەردى اتادى
استانا. KAZINFORM – كۇندەلىكتى تۇتىناتىن كوپتەگەن تاعامدار مەن سۋسىندار ءتىس ەمالىنىڭ بىرتىندەپ ءتۇسىن وزگەرتۋى مۇمكىن. ال زياندى ادەتتەر بۇل ۇدەرىستى ودان ءارى جەدەلدەتەدى. تىستەردىڭ تۇسىنە قاي ونىمدەر كوبىرەك اسەر ەتەتىنى جانە كۇلكىنىڭ تابيعي اقتىعىن قايتا قالپىنا كەلتىرۋگە بولا ما دەگەن سۇراققا ستوماتولوگ اناستاسيا حريتوۆا جاۋاپ بەردى.
- قانداي ونىمدەر تىستەردىڭ ءتۇسىن ءجيى وزگەرتەدى؟
- ءتۇسى قانىق تاعامدار مەن سۋسىنداردى ءجيى تۇتىنۋ ءتىس ەمالىنىڭ بويالۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن. ولاردىڭ قاتارىنا سويا تۇزدىعى، كارري، اشىق ءتۇستى جيدەكتەر، كوكونىستەر، قويۋ كوفە، قويۋ شاي جانە باسقا دا ونىمدەر جاتادى.
ەگەر تىستەردەگى پيگمەنتاتسيا از بولسا، ونى كاسىبي ءتىس تازالاۋ ارقىلى كەتىرۋگە بولادى. ال تىستەردىڭ ءتۇسى قاتتى وزگەرىپ، سارعايىپ كەتكەن جاعدايدا ستوماتولوگتىڭ كەڭەسىمەن جۇرگىزىلەتىن كاسىبي اعارتۋ جانە ءۇي جاعدايىندا اعارتۋ ادىستەرى ءتيىمدى بولادى.
- تەمەكى شەگۋ تىستەردىڭ تۇسىنە قالاي اسەر ەتەدى؟
- تەمەكى قۇرامىنداعى نيكوتين مەن شايىرلار ءتىس بەتىنە ءسىڭىپ، ۋاقىت وتە كەلە سارعىش-قوڭىر ءتۇستى تۇراقتى داقتاردىڭ پايدا بولۋىنا اكەلەدى.
مۇنداي جاعدايدا كاسىبي ءتىس تازالاۋ مەن اعارتۋ كومەكتەسەدى. سونىمەن قاتار تىستەردىڭ تابيعي ءتۇسىن ۇزاق ۋاقىت ساقتاۋ ءۇشىن تەمەكىدەن باس تارتۋ ماڭىزدى.