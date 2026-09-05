ءتىل - ۇلتتىڭ تۇتاستىعىن ساقتايتىن قۇندىلىق
استانا.قازاقپارات – 5-قىركۇيەكتە ەلىمىزدە قازاقستان حالقى تىلدەرى كۇنى اتالىپ وتەدى. بۇل كۇن ۇلت ۇستازى، كورنەكتى اعارتۋشى، قازاق ءتىل ءبىلىمىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ تۋعان كۇنىمەن ساباقتاس.
وسىعان وراي بۇگىن استانا قالالىق تىلدەرى دامىتۋ جانە ارحيۆ ءىسى باسقارماسىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن، ەلورداداعى قالامگەرلەر اللەياسىندا جازۋشىلار مەن زيالى قاۋىم وكىلدەرى الاش ارىستارىنىڭ ەسكەرتكىشتەرىنە گۇل شوقتارىن قويىپ، ۇلت ۇستازىنىڭ رۋحىنا تاعزىم ەتتى.
قازاقستان حالقى تىلدەرى كۇنى 1998-جىلدان بەرى اتالىپ كەلەدى. ال 2017-جىلى ۇكىمەت قاۋلىسىمەن مەرەكەنى اتاپ ءوتۋ كۇنى 5-قىركۇيەككە وزگەرتىلىپ، احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ تۋعان كۇنىنە ورايلاستىرىلدى. بۇل كۇن ەلىمىزدەگى ءتۇرلى ەتنوستاردىڭ تىلدەرى مەن مادەنيەتتەرىنىڭ بىرلىگىن، سونداي-اق مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ مارتەبەسىن دارىپتەۋگە ارنالعان.
احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ ءومىرى مەن شىعارماشىلىق مۇراسى قازاق ءتىلىن زەرتتەۋمەن عانا ەمەس، ونى ۇلتتىڭ رۋحاني تىرەگى رەتىندە ورنىقتىرۋمەن تىعىز ساباقتاسىپ جاتىر. سوندىقتان ءتىل مەرەكەسىنىڭ ءدال وسى تۇلعانىڭ تۋعان كۇنىمەن تۇسپا تۇس تويلانۋىنىڭ سيمۆولدىق ءمانى زور. بۇل - مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ قوعامداعى ورنى مەن ۇلتتىق بىرەگەيلىك ماسەلەسىنە نازار اۋدارتاتىن ماڭىزدى بەلگى.
مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى، ءتىل مامانى، فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور، ق ر ۇ عا اكادەميگى شەرۋباي قۇرمانباي ۇلىنىڭ ايتۋىنشا، قازاق ءتىلى - حالقىمىزدىڭ عانا ەمەس، تۇتاس مەملەكەتىمىزدىڭ ومىرشەڭدىگىن ايقىندايتىن باستى قۇندىلىقتاردىڭ ءبىرى.
- بۇگىن قازاقتىڭ بىرەگەي تۇلعاسى، الاشتىڭ ارداقتىسى احمەت بايتۇرسىن ۇلىنىڭ تۋعان كۇنى. قازاققا قالتقىسىز ەڭبەك ەتكەن ۇلتتىڭ وسى ۇلى تۇلعاسىنىڭ قۇرمەتىنە وراي قازاقستان حالقى تىلدەرى كۇنىن سوڭعى كەزدەرى احاڭنىڭ تۋعان كۇنىمەن ورايلاستىرىپ اتاپ ءوتىپ كەلەمىز. مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ مەرەيى ۇستەم بولسا، ەلىمىزدىڭ دە مەرەيى ۇستەم بولادى. بۇكىل قازاقستاندىقتار مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ توڭىرەگىنە توپتاسسا، الار قامالىمىز، اسار اسۋىمىز بۇدان دا كوپ بولماق. ويتكەنى حالقىمىز « ءتىلى ءبىردىڭ - تىلەگى ءبىر» دەپ تەككە ايتپاعان. قازاقستاندا ءومىر ءسۇرىپ جاتقان بارلىق ەتنوس وكىلدەرىن بىرىكتىرەتىن ۇلى كۇشتىڭ ءبىرى دە - مەملەكەتتىك ءتىل. ءبىز ءۇشىن تىلدەن بيىك، تىلدەن ارتىق قۇندىلىق جوق. ءتىلىمىز وركەندەي بەرسىن! بارشا قازاقستاندىقتاردى قازاقستان حالقى تىلدەرى كۇنىمەن قۇتتىقتايمىن،-دەدى شەرۋباي قۇرمانباي ۇلى.
قالياكبار ۇسەمحان ۇلى
astana-akshamy.kz